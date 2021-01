Éditions Plon via Archambault.ca

La chroniqueuse Rima Elkouri a prêté sa plume sensible à la militante iranienne Shaparak Shajarizadeh, qui vit aujourd’hui en exil à Toronto. Elle a fui son pays après avoir été emprisonnée et torturée. Son crime: avoir enlevé son voile en public et en avoir diffusé l’image dans les médias sociaux. Elle en a payé plus que le prix. Mais elle a décidé de ne pas se taire. Parce que la liberté n’est pas un crime.

La liberté n’est pas un crime, Shaparak Shajarizadeh et Rima Elkouri, éditions Plon, 34,95$