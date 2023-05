GAFAM, le monstre à cinq têtes: des livres pour réfléchir

Radar est une toute nouvelle collection de livres – plus précisément d’essais pour les ados et les jeunes adultes – que nous avons adorée!

À une époque où il est difficile de se positionner tellement les sources d’informations sont nombreuses, nous sommes tombés sur une toute nouvelle collection de livres – plus précisément d’essais pour les ados et les jeunes adultes – que nous avons adorée: Radar.

Pour inciter les jeunes à s’informer et à réfléchir sur des sujets actuels et importants pour la société, deux livres parus ce printemps, pour commencer. Le premier, GAFAM, le monstre à cinq têtes, qui propose une réflexion sur les géants qui gouvernent notre société : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Derrière l’ingéniosité de leur réussite et de leurs innovations, ces entreprises règnent sur l’empire numérique et s’immiscent dans notre vie privée. L’auteur Philippe Gendreau, enseignant est lui-même enseignant en éthique des médias au secondaire. C’est un petit livre instructif qui brosse un portrait assez inquiétant du GAFAM, à travers des chapitres accessibles, mais rigoureux. Bien que la conception de cette collection ait été pensée pour les jeunes, c’est une lecture qui saura captiver les esprits libre et curieux de tout âge.

Le deuxième livre de la collection, S’engager en amitié, se penche de façon plus réconfortante sur l’amitié et son importance dans notre cheminement tout au long de la vie. L’autrice Camille Toffoli propose une excursion au cœur de l’amitié, sans tabous, par des témoignages et des réflexions enrichissantes.

GAFAM, le monstre à cinq têtes, Philippe Gendreau, collection Radar, éditions Écosociété

S’engager en amitié, Camille Toffoli, collection Radar, éditions Écosociété

