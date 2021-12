Défis zéro gaspi: mode d’emploi contre le gaspillage alimentaire

Éditions de l'HommeC’est en effet tout un défi que d’arrêter le gaspillage alimentaire. Qui n’oublie pas régulièrement de bons aliments dans le frigo ou dans le garde-manger? Par manque de ressources ou d’imagination, nous sommes tous responsables des aliments qui finissent au compost (ou pire, à la poubelle). Toutefois, ça ne devrait plus arriver après la lecture du dernier livre de Florence-Léa Siry, une experte du zéro gaspi qui n’en est pas à ses premiers trucs pour éviter le gaspillage alimentaire. Co-fondatrice du premier Festival Zéro Déchet à Montréal, auteure du blogue Chic Frigo Sans Fric et instigatrice de l’incomparable Défi Vide-Frigo…

Défis Zéro gaspi, Technique et canevas pour réduire le gaspillage alimentaire est son cinquième livre sur le sujet. On y trouve des canevas de recettes de base (pas moins de 31 canevas) pour utiliser les aliments. TOUS les aliments. Également, de nombreuses astuces pour devenir un meilleur consommateur. Notamment en organisant sa cuisine pour ne plus gaspiller (oui, c’est possible). Un livre agréable à lire et bien écrit – on a l’impression de recevoir les conseils directement de l’auteure. Et des astuces faciles à appliquer au quotidien. Nous avons adoré et en avons fait notre livre de chevet!

Défis Zéro gaspi, Technique et canevas pour réduire le gaspillage alimentaire, Florence-Léa Siry, Les Éditions de l’Homme, 29,95$