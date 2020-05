En ces temps de confinement et d’isolement, nous réalisons, plus que jamais, que les médias jouent un rôle central dans une société hyperconnectée comme la nôtre. L’existence d’une presse locale solide est essentielle pour la population. Nos médias locaux assurent en effet quotidiennement la transmission d’information et servent de catalyseur économique en connectant citoyens et annonceurs. Plus que jamais, ce rôle d’intermédiaire – l’origine même du mot «média» – prend donc son sens et son importance au cœur de l’économie locale.

Cette vitalité des médias et des éditeurs de contenus locaux étant plus importante que jamais, les principaux acteurs du milieu des médias se mobilisent pour promouvoir la valeur des plateformes et des contenus locaux. C’est donc à l’initiative bénévole d’un collectif québécois regroupant des médias d’ici et soutenue par les gens d’ici, que le lancement de la plateforme nosmediaslocaux.org se fera en ce jeudi 14 mai 2020.

Le collectif croit qu’il est important de poser des gestes pour avancer ensemble dans l’intérêt public. Pour ce faire, des initiatives concrètes ont été songées afin d’encourager l’achat d’espaces publicitaires dans les médias locaux. La plateforme servira également à réfléchir, ensemble, aux meilleures actions à mettre en place afin d’assurer la pérennité de l’industrie médiatique québécoise.

Par le fait même, nosmediaslocaux.org présente un répertoire des médias québécois qui prouve que la dynamique de toute cette industrie repose sur un écosystème d’intervenants, d’artisans, de créateurs, de chroniqueurs et de journalistes qui méritent d’être reconnus et soutenus.

La plateforme démontre également, statistiques à l’appui, que l’achat publicitaire local est non seulement un choix responsable, mais aussi une stratégie publicitaire pertinente et efficace pour les annonceurs.