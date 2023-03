12 traditions de la Saint-Patrick qui portent chance

SVETLANA ISOCHENKO/GETTY IMAGES

La chance des Irlandais

Quand on pense aux traditions de la Saint-Patrick, on pense aux pintes de Guinness, aux lutins avec des pots d’or, aux cornemuses et aux trèfles à quatre feuilles. Certaines de ces coutumes sont associées à tort à la Saint-Patrick et ne sont en fait que des traditions irlandaises nord-américaines. Mais, comment ces traditions ont-elles commencé? Portent-elles vraiment chance?