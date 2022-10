Une escapade dans Charlevoix pour changer d’air

C’est déjà l’automne et l’on se cherchait une destination pour changer d’air et profiter du beau temps avant le froid de l’hiver. Rien de tel qu’une escapade en amoureux dans la belle région de Charlevoix.

Réputé pour ses paysages magnifiques qui ont inspiré tant d’artistes (et pour sa gastronomie!) Charlevoix est une destination incontournable. Nous avions envie de vivre au rythme de la nature en pratiquant quelques activités de plein air. Septembre est un mois magnifique et nous savions que les couleurs commençaient déjà leur transformation dans ce beau coin du pays.

Pour l’occasion, nous avons fait l’essai du Blazer 2022 de Chevrolet, un VUS intermédiaire idéal pour une telle escapade sur les routes du Québec. Grâce à un point d’accès sans fil, se brancher sur le WI-FI de la voiture pour jumeler le cellulaire et activer le GPS fut un jeu d’enfant. L’adresse du gîte enregistrée pour l’itinéraire… et nous voilà partis pour l’aventure! De plus, l’écran couleur tactile était bien pratique pour personnaliser et gérer tout le reste: musique, appels téléphoniques et réservation de table au restaurant. Les rétroviseurs sont également équipés d’un système d’avertissement: un symbole s’illumine pour indiquer la présence d’une voiture dans l’angle mort.

Le trajet Montréal-Charlevoix peut prendre de trois heures et demie à quatre heures, selon la vitesse et la circulation. N’étant pas pressés (et ayant un faible pour le fromage au lait cru) nous avons fait quelques arrêts, dont l’un à la Fromagerie des Grondines, située entre Trois-Rivières et Québec.

Nous avons continué la route vers Charlevoix sous un soleil radieux, profitant du luxe de voyager dans un espace à la fois spacieux et silencieux. Le Blazer étant équipé d’une technologie de neutralisation active du bruit, passager et conducteur peuvent discuter dans un environnement propice à la conversation.

Baie-Saint-Paul gastronomique

Arrivés à Baie-Saint-Paul, un petit tour de reconnaissance s’imposait avant de déposer nos valises au gîte Nature et Pinceaux. Promenade sur la très jolie rue Saint-Jean-Baptiste, pour une belle immersion culturelle et locale, petite pause café et lèche-vitrine. Visite d’une galerie d’art et du carrefour culturel Paul Médéric, avant de se rendre au gîte.

Accueillant, le gîte Nature et Pinceau très bien situé: sur la rue Nordet, en retrait du centre-ville de Baie-Saint-Paul, juste après le Belvédère. De la terrasse du gîte – situé en hauteur par rapport au centre-ville de Baie-Saint-Paul – nous avons pu admirer le fleuve et le coucher de soleil. Bien que le trajet fût un véritable plaisir à bord de l’habitacle spacieux de la voiture, après une journée sur la route nous étions ravis de poser enfin nos valises.

Avec les couleurs de l’automne et la fraîcheur de la soirée, un repas réconfortant était tout indiqué. Nous allions faire honneur à notre réservation au restaurant le Mouton noir. Mon conjoint a choisi le cassoulet et moi la cocotte d’épaule de porc bio de Charlevoix (recouvert d’une pâte feuilletée). Accompagné d’un vin d’importation privée: c’était tout simplement succulent. La température étant excellente en cette soirée de septembre, la journée s’est terminée par une promenade dans les jolies rues de Baie-Saint-Paul.

Randonnée pédestre et balade en téléphérique

Après un bon – et copieux – petit déjeuner au gîte, départ pour une journée de randonnée. Le Massif de Charlevoix est l’une des plus belles montagnes du Québec. La nature est partout et le paysage, varié. Peu importe le point de vue, les montagnes et le fleuve sont en arrière-plan, à chaque détour de sentier.

Il y a deux façons d’accéder au Massif: par la route 137, pour se retrouver au sommet… ou en passant par municipalité de la Petite-Rivière-Saint-François, pour se retrouver cette fois au pied de la montagne. Arrivés sommet par la route 137, nous avons fait le plein d’eau dans nos bouteilles au poste d’accueil du Massif, pour ensuite acheter les billets pour la télécabine. Bien que l’accès aux sentiers soit gratuit – comme dans tous les parcs nationaux du Québec – plusieurs activités sont tarifées. C’est le cas de la télécabine, bien pratique quand on souhaite descendre un sentier pour randonneurs expérimentés, sans avoir à le remonter… Mais pour certains – ils étaient nombreux ce jour-là – pour profiter des 35 km de pistes pour le vélo de montagne, une activité disponible au Massif depuis la saison estivale 2022.

L’expérience de la télécabine est une aventure en soi qui nous permet d’admirer le paysage, confortablement installés… dans les airs. Ainsi, nous avons pu descendre le sentier Les Crètes (avec obstacles), qui rejoint le sentier La promenade. Entre les deux, un belvédère à partir duquel nous avons pu admirer un point de vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent. Les deux sentiers combinés font environ 6 kilomètres. Remonter par la télécabine est une expérience unique d’une vingtaine de minutes.

Après cette randonnée vivifiante, nous avons repris le volant pour une promenade sur les routes sinueuses de Charlevoix. Les chemins nous ont menés à la Petite-Rivière-Saint-François. Cette charmante municipalité qui longe le fleuve Saint-Laurent est située au pied du Massif, à flanc de montagne.

La région de Charlevoix étant ce qu’elle est – toute en reliefs avec ses valons à chaque détour – le Blazer de Chevrolet a complètement assuré dans les côtes et les virages. C’était un véritable plaisir de se déplacer sur les routes de la région au volant d’une telle voiture. Les températures étant variables en cette période de l’année, nous avons profité de la commande automatique de la température à deux zones pour régler notre confort, sans avoir à faire de compromis. Aussi bien pour le petit chauffage du matin que pour profiter de l’air climatisé en après-midi, lorsque le soleil était au plus fort.

Le tour de l’Isle à vélo

Le beau temps était de la partie tout le weekend, et il fallait en profiter! L’Isle-aux-Coudre est une petite île située au milieu du fleuve Saint-Laurent, entre les régions de Charlevoix et du Bas-Saint-Laurent. C’est une destination tout indiquée pour décrocher. Un vent salin vous surprend au détour d’une route et la nature offre un paysage toujours magnifique et changeant, selon la marée.

Pour s’y rendre, il faut prendre le traversier. C’est gratuit et la traversée dure environ 20 minutes. Il y a un départ toutes les heures en semaine et toutes les demi-heures le weekend. Donc, on oublie le stress de manquer le bateau… Arrivés sur l’île, direction Vélo-Coudres pour la location d’un vélo électrique. Une journée ensoleillée, beaucoup de vent et de pentes à monter et à descendre. Ce fut un pur bonheur de pouvoir profiter de l’assistance électrique pour cette belle randonnée de 23 kilomètres.

Sur le chemin du retour, les belles images s’imposaient à nos souvenirs. Tout était parfait: la température, les activités, la gastronomie et la bonne humeur des gens rencontrés. Une chose est sûre, nous y retournerons très bientôt!

