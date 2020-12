Pour voyager comme une star pendant la saison des Fêtes

Pour ceux qui rêvent d’une escapade au soleil pour le temps des Fêtes, Air Canada offre aux Canadiens l’occasion unique de voyager à la manière des célébrités ou des athlètes professionnels en s’envolant sur un appareil luxueux de sa flotte privée Air Canada Jetz.

CRÉDIT PHOTO: Air Canada

Entre le 12 décembre 2020 et le 10 janvier 2021, la société aérienne met à la disposition de la clientèle ses avions de nolisement tout Classe affaires Jetz sur certaines des lignes hivernales les plus populaires à partir de Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary vers des destinations soleil telles que la Floride, Palm Springs, Puerto Vallarta, Cancún et la Barbade. Et pour ceux qui rêvent de vacances de ski plutôt que d’une destination soleil, des vols intérieurs sont également proposés à partir de Toronto à destination et en provenance de Vancouver et Kelowna.

Les avions Jetz, normalement utilisés par les groupes populaires en tournée ou les équipes sportives professionnelles (comme U2, les Raptors de Toronto et les Canucks de Vancouver), sont configurés avec seulement 58 fauteuils de Classe affaires – moins de la moitié du nombre habituel sur ce type d’appareil.

L’expérience haut de gamme comprend de larges fauteuils inclinables offrant plus d’espace et un confort accru, des iPads individuels avec films et divertissements inclus, ainsi que des repas de grande qualité préparés par le célèbre chef Antonio Park, accompagnés sans frais d’un service de bar et de boissons proposant un assortiment de vins sélectionnés par l’experte sommelière Véronique Rivest.

CRÉDIT PHOTO: Air Canada

L’expérience Jetz VIP ne se limite pas à l’avion. En effet, les voyageurs profitent de l’enregistrement et du contrôle de sécurité prioritaires et de l’accès aux salons Feuille d’érable. De plus, l’emplacement privilégié des portes d’embarquement leur permet d’arriver juste à temps puisqu’ils peuvent commencer à monter à bord 35 minutes seulement avant le départ.

Mieux encore, le coût de cette expérience de voyage VIP est moindre que ce à quoi on pourrait s’attendre.

«Air Canada est ravie d’offrir à ses clients une occasion unique de voyager comme le font les athlètes professionnels ou les personnalités de marque, et de faire l’expérience du service haut de gamme Jetz, a déclaré Mark Galardo, vice-président – Planification du réseau et Alliances, chez Air Canada. Les clients qui réservent des places pour un vol Jetz profitent de privilèges tels que la configuration de sièges tout Classe affaires, le service de repas supérieurs et le processus d’embarquement et de débarquement accéléré. Ces caractéristiques, combinées aux autres attraits du service Jetz, font vivre une expérience semblable à celle d’un jet privé.»

Comme sur tous les vols d’Air Canada, la sécurité est la priorité absolue de la compagnie. Les normes en matière de santé et sécurité du départ à l’arrivée, liées au programme Air Canada SoinPropre+ , à l’avant-garde de l’industrie, feront bien entendu partie intégrante de l’expérience avec Air Canada Jetz.

Et pour ceux qui cherchent à vivre une expérience de voyage haut de gamme où chaque petit détail abonde en luxe, Vacances Air Canada propose des forfaits Expérience Jetz incluant des primes uniques et des transferts privés luxueux vers des complexes hôteliers des plus renommés dans une sélection de destinations ensoleillées.

CRÉDIT PHOTO: Air Canada

En outre, si vous réservez un forfait auprès de Vacances Air Canada avant le 16 décembre, vous obtiendrez 10 000 points-bonis AéroplanMD.

Pour en savoir plus sur Air Canada Jetz, consulter les horaires ou réserver un vol, visitez le site aircanada.com/acjetz.