Vêtements de sport Moov Activewear: deux nouvelles collections

Moov Activewear

Moov Activewear est connue pour son sens écologique, pratique, éthique et esthétique, mais surtout pour avoir créé le premier legging biodégradable au Canada. Les nouvelles collections de l’entreprise québécoise sont hybrides: performantes pour les sports, confortables en télétravail et idéales en mode détente.

Fondée en 2017 par deux soeurs, Geneviève et Stéphanie Tremblay – des sportives, océanographes, mères et entrepreneures – l’entreprise a été récemment nommée par Femmessor lors de la campagne la Force de l’impact, parmi les 100 Entrepreneures qui contribuent à «changer le monde et en inspirer d’autres»selon les normes de l’ONU.

Les trois facettes de Moov

Vous connaissez peut-être l’une des trois facettes de l’entreprise, mais l’idéal est d’avoir une vue d’ensemble. En fait, Moov c’est à la fois le Studio Moov (studio de mise en forme), Moov en ligne et… Moov Activewear, bien sûr.

Le Studio Moov a dû fermer ses portes durant la pandémie «Nous avons voulu aider les gens à la maison qui voulaient s’entrainer et gérer le stress du confinement, nous avons donc lancé Moov en ligne. Nous offrons des cours dans les mêmes catégories que ce que nous offrons normalement en présentiel (prénatal, postnatal, enfant, adulte et parent-enfant), et ce, disponible en tout temps via cellulaire, iPad, ordinateur et téléviseur» explique Stéphanie Tremblay, cofondatrice de Moov Activewear et Studio Moov et instructrice de fitness.

Moov Activewear, c’est le volet vêtements qui sont entièrement conçus et fabriqués à Montréal, pensés pour épouser toutes les formes du corps féminin, peu importe son histoire (cicatrices de césarienne, hanches larges ou étroites, etc.). Un tissu qui s’étire pour reprendre sa forme initiale, coutures invisibles et vêtements qui respirent et sèchent vite.

Les vêtements Moov Activewear, incluant leggings, capris, shorts, et camisoles, sont disponibles en ligne, dans plusieurs points de vente au Canada et dans quelques grands centres urbains des États-Unis.

Prix: 70$ à 130$

Pour des achats en ligne ou de l’information sur les tailles, vous pouvez consulter le site officiel de Moov Activewear.

Pour en savoir davantage sur la conscience sociale et environnementale de l’entreprise, vous pouvez consulter cette vidéo réalisée par l’Organisation Bleue: Pourquoi Moov Activewear a créé un legging biodégradable.