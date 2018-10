Soulagez les douleurs arthritiques, dès maintenant et chaque jour

Shutterstock

Si vous êtes aux prises avec l’arthrite, vous savez qu’elle touche beaucoup plus que vos articulations. La douleur va au-delà de la raideur matinale, de l’enflure et de la sensibilité, qui peuvent être présentes plusieurs jours. La douleur a un impact émotionnel, car elle affecte votre envie de faire des activités sociales ou votre humeur. L’arthrite peut réduire votre qualité de vie et vous empêcher de faire ce que vous aimez (passe-temps, voyages, activités avec votre famille et vos amis) dans le but d’éviter la douleur. Vous n’êtes pas seul : selon la Société de l’arthrite, 1 Canadien sur 5 vit avec l’arthrite*. Bien qu’il n’y ait aucun remède, il existe des façons de prévenir et de soulager les douleurs arthritiques. Voici des conseils de prise en charge de la douleur pour vous aider à reprendre en main votre journée — et votre vie.

REMÈDES NATURELS

Pour des façons naturelles de soulager la douleur à court terme, pensez « chaud et froid ». L’application de chaleur (p. ex., douche ou bain chaud, couverture, gants, compresse ou coussin chauffants) peut aider à relâcher les muscles raides et endoloris. L’application de froid (p. ex., compresse, bloc réfrigérant, ou sac de légumes surgelés) aide à engourdir la région touchée pour atténuer la douleur. Allez-y doucement: n’appliquez pas de chaleur ou de froid plus de 15 à 20 minutes à la fois.

ASTUCE :

Pour soulager la douleur et la raideur, programmez stratégiquement l’application de chaleur et de froid, par exemple, après votre réveil et avant de faire de l’exercice.

MÉDICAMENT EN VENTE LIBRE

Lorsque vous envisagez les options d’analgésiques EVL, recherchez un médicament qui agit rapidement. TYLENOL® Douleurs arthritiques constitue un bon choix, grâce au caplet breveté à deux couches. La première couche commence à agir rapidement, et la seconde procure un soulagement prolongé jusqu’à 8 heures durant. De plus, il est doux pour l’estomac. Ce n’est pas étonnant que TYLENOL® Douleurs arthritiques ait été reconnu comme la Marque de confianceMD contre la douleur arthritique pendant cinq années consécutives**.

ASTUCE :

Essayez TYLENOL® Douleurs musculaires et courbatures pour soulager les douleurs tenaces d’origine musculaire, corporelle et articulaire, jusqu’à 8 heures durant. (Pour vous assurer qu’un médicament vous convient, quel qu’il soit, lisez toujours l’étiquette et suivez le mode d’emploi.)

STRATÉGIES PRÉVENTIVES

La pratique régulière d’activités physiques est une excellente façon de prévenir la douleur de l’arthrite. L’exercice renforce les muscles, améliore la flexibilité, réduit l’enflure et peut vous donner plus d’énergie, pour vous aider à vaquer à vos activités quotidiennes. L’activité physique est une stratégie à long terme de prise en charge de la douleur, alors trouvez un sport ou un programme d’entraînement amusant et commencez à bouger! Consultez votre médecin avant d’entreprendre un programme d’exercices et commencez lentement. En faire trop occasionnera plus de douleur et non moins.

ASTUCE :

Effectuez toujours des exercices d’échauffement et de récupération avant et après l’activité physique. Pour découvrir des exercices faciles pour faire travailler votre dos, vos genoux, vos hanches et vos mains, visitez le www.tylenol.ca.

