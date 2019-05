Partager ses repas pour bien vieillir

Voilà qui devrait en inciter plusieurs à ne pas manger seul, au coin du bureau. En effet, plus le repas est convivial, plus c’est bon pour la santé!

Mangez avec d’autres personnes toutes les fois que c’est possible, recommande le nouveau Guide alimentaire canadien ! On absorbe ainsi plus facilement la quantité d’aliments nécessaires à une bonne santé.

Environ 34% des Canadiens de plus de 65 ans sont exposés au risque nutritionnel. La sensation de faim décline avec l’âge, et la solitude ne stimule pas l’appétit.

Le guide conseille donc des repas plus conviviaux. Joignez-vous à un groupe pour le lunch, invitez un membre de la famille à manger ou renseignez-vous sur les repas communs proposés dans les centres pour personnes âgées ou autres lieux de rencontre.

Si vous êtes seul, essayez de nouvelles recettes ou mettez un peu de musique, cela pourrait vous ouvrir l’appétit.