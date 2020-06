On a essayé: le nouveau désinfectant à mains de Bleu Lavande

Nous avons vraiment eu du plaisir à tester le désinfectant à main qui fleure bon la lavande. Pour ses effluves rafraichissants, mais aussi pour le geste social de l’entreprise: pour chaque bouteille vendue dans le nouveau format de 250 ml, Bleu Lavande s’engage à remettre 1$ à Banques alimentaires Canada. Et permettre ainsi aux familles dans le besoin en cette période difficile, de continuer à bien se nourrir.

En fait, nous le recommandons pour de nombreuses raisons. Pour son engagement social, bien sûr, mais aussi parce que c’est un excellent produit québécois, et que le parfum de lavande – que nous aimons beaucoup! – change de la fragrance habituelle des gels désinfectants. Nous l’aimons aussi parce ce désinfectant à base de lavande est non asséchant pour les mains: grâce à l’huile essentielle de lavande apaisante et aux extraits d’aloès dont il est enrichi. Comme toujours, Bleu Lavande offre aux consommateurs un produit fiable et de bonne qualité!

Bon à savoir :

Le désinfectant de Bleu Lavande détient la certification NPN (c’est-à-dire qu’il a été examiné par Santé Canada et jugé sûr, efficace et de haute qualité);

C’est un produit non testé sur les animaux;

Fait à 99.99% d’ingrédients d’origine naturel;

Fait au Québec;

Sans colorant ni parfum artificiel.

Les désinfectants à mains en édition limitée disponibles au bleulavande.com et chez les détaillants participants. Prix: 18.00$