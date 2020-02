Notre coup de cœur: les nouveaux bas de contention… à la mode!

En découvrant la nouvelle collection de l’entreprise Supporo, vous découvrirez que les bas de contention peuvent être portés pour de nombreuses raisons. (Pas seulement parce que votre médecin vous les a prescrits.) Par exemple pour un voyage en avion, un long déplacement en voiture ou pour pratiquer un sport – ou après un gros effort.

Les femmes enceintes les portent pour une meilleure circulation sanguine. Les gens qui travaillent de longues heures debout (ou assis toute la journée…) les porteront aussi pour rester confortables, peu importe l’activité physique, grâce à une bonne circulation sanguine.

Les causes de l’insuffisance veineuse sont multiples et développer de bonnes habitudes de vie peut faire une toute la différence. Parce qu’on aime toujours mieux prévenir que guérir, le fait de porter des bas qui procurent un niveau de compression modéré et qui offrent un meilleur confort au quotidien représente justement une mesure de prévention toute simple contre l’enflure des jambes.

Nous avons TOUT aimé de cette nouvelle collection: du bas de contention rose à imprimés petits pois pour femmes au bas de contention tic-tac-toe pour hommes (oui, oui, vous avez bien lu!) en passant par les bas de contention sport (unisexes) qui offre également le manchon de maintien (pour ceux qui souhaitent porter leur chaussette habituelle). Et finalement, la collection de bas thermiques (unisexe également) conçue à 40% de laine mérinos.

L’entreprise a le vent dans les voiles: l’année dernière, elle lançait une nouvelle ligne de culottes de maintien et de soutien-gorge confort (que nous recommandons également!).

Les bas Supporo sont disponibles en vente libre dans les pharmacies Jean Coutu, Familirix et Uniprix. Les prix varient entre 24,99$ et 32,99$. Pour le lavage, bien qu’un lavage à la main soit conseillé, nous avons essayé le cycle délicat de la machine à laver, suivi d’un séchage à plat, et les bas ont gardé leur forme et leurs bienfaits.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Web de l’entreprise: Supporo.com