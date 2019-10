Manque de sommeil: danger!

Si le manque de sommeil peut générer différents troubles de la santé, il peut aussi vous rendre plus sensible à la douleur. Voici les dangers.

Dormir peu rendrait le corps plus sensible à la douleur, selon le Journal of Neuroscience. Des volontaires ont accepté qu’on leur inflige une chaleur désagréable aux jambes une fois après avoir dormi huit heures, et une autre après une nuit d’insomnie.

Les zones du cerveau impliquées dans la perception et l’apaisement de la douleur ont réagi différemment chez ceux qui ont été privés de sommeil – ils ont moins toléré les écarts de température. Les chercheurs ont aussi enquêté auprès de sujets dont les heures de sommeil sont moins variables. Là encore, il s’est avéré qu’une bonne nuit rend les lendemains moins difficiles.

