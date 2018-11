Denika Philpott

Lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 3, Denika Philpott a eu peur et s’est sentie vulnérable. Peu de temps après qu’elle ait amorcé sa chimiothérapie, sa mère l’a inscrite à Belle et bien dans sa peau (BBDSP), le programme national de bienfaisance qui aide les femmes à composer avec les effets du cancer sur leur apparence. BBDSP offre un atelier gratuit d’une durée de deux heures qui permet aux femmes d’échanger avec d’autres femmes atteintes de cancer et d’obtenir des conseils en matière de soins de la peau, de maquillage et de solutions capillaires. « Je n’avais jamais rien vécu de semblable », déclare-t-elle. « Quand je suis arrivée à l’atelier et que j’ai vu toutes ces femmes fortes, bienveillantes et solidaires, cela m’a réconfortée. »

Denika Philpott

Les ateliers se déroulent dans une ambiance amicale, ce qui aide les femmes à se sentir de nouveau elles-mêmes. « Lorsque chaque femme enlève sa perruque, son foulard ou son chapeau et se démaquille, un sentiment de vulnérabilité plane sur la salle », explique Denika. « Les bénévoles font alors en sorte que l’on se sente la personne la plus importante au monde à ce moment précis. Belle et bien dans sa peau m’a remonté le moral, car j’ai compris que je pouvais être belle malgré le cancer du sein. »

Ce type de programme de soutien procure des avantages concrets et durables. Une étude italienne récente a démontré que les programmes axés sur la valorisation de l’estime de soi favorisent le bien-être psychologique des patients qui suivent un traitement contre le cancer.

BBDSP a vraiment amélioré la vie de Denika. Aujourd’hui, elle se porte bien et est directrice commerciale indépendante chez Cosmétiques Mary Kay ltée. Elle est aussi bénévole auprès de BBDSP parce que ce programme lui tient à cœur.

