Désordre et détresse font bon ménage

L’excès de biens menace le bien-être de ceux qui n’ont pas l’habitude de trier et de se débarrasser des surplus, conclut une recherche publiée dans Current Psychology. Un intérieur encombré peut causer des problèmes sociaux et affectifs – sentiment d’être submergé, dépression, tensions familiales – qui tendent à augmenter avec l’âge et finissent par ternir, chez les personnes plus âgées, l’image qu’on a de sa propre vie. Il n’y a pas de mal à s’entourer d’objets, mais si vous défaire de l’un d’eux, quel qu’il soit, vous semble difficile, centrez plutôt votre désir de vous sentir « chez vous » sur les personnes qui comptent dans votre vie.