Coup de pouce naturel pour retrouver le sommeil

Le tout nouveau produit Bazzzics, conçu et élaboré au Canada, est une solution naturelle et efficace aux troubles du sommeil.

Pascal Isambert

Qui n’est pas déjà resté éveillé au beau milieu de la nuit, cherchant désespérément le sommeil? Bien que certaines personnes soient davantage sujettes à l’insomnie ou aux troubles du sommeil, nous avons tous besoin de dormir – et de bien dormir – pour être en santé. Selon Statistiques Canada, 30% de la population canadienne s’est plaint de trouble du sommeil en 2020, une augmentation de 55% des cas depuis 2002.

Bien qu’il existe de nombreux remèdes pour contrer ce problème assez courant, Bazzzics – un tout nouveau produit conçu et élaboré au Canada par Les laboratoires Holizen – est une solution naturelle et efficace.

En effet, ce nouveau produit est conçu pour s’adapter aux troubles de sommeil propre à chacun, avec trois formules, qu’il est possible de combiner. Soit :

Sérénité Pré-Sommeil

Prépare au repos en permettant au corps de relaxer et de chasser le stress.

Endormissement

Facilite la phase d’endormissement et calme le système nerveux (et ou une éventuelle douleur).

Sommeil Profond

Peut être utilisé comme calmant pour maintenir le sommeil durant toute la nuit, il réduit la fréquence des réveils nocturnes.

De plus, peu importe la formule choisie, les capsules n’entraînent pas d’accoutumance et on les utilise au besoin. Chacune des formules contient au moins deux des quatre plantes suivantes: la mélisse, la scutellaire, le pavot et la passiflore, tous reconnus pour leurs bienfaits apaisants.

S’il n’y a pas de contre-indication à la prise de Bazzzics, une précaution d’emploi est de mise: il est conseillé de débuter la prise de Bazzzics avec le plus petit dosage possible et de l’ajuster ensuite, selon le besoin.

Bazzzics Sérénité Pré-Sommeil, Endormissement et Sommeil profond sont offerts dans des emballages recyclables et biodégradables de 40 capsules au prix de 24,99$. Ils sont disponibles dans les magasins de produits naturels et en ligne au bazzzics.ca