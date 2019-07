Bien s’entourer permet d’améliorer son image corporelle

Shutterstock

On peut améliorer son image corporelle et ses habitudes alimentaires en s’entourant de gens qui ne sont pas obsédés par leur silhouette ou leur poids. Une étude de l’université de Waterloo, en Ontario, a constaté que les jeunes filles semblaient mieux apprécier leur corps et manger à leur faim les jours où elles étaient avec des camarades qui ne sont pas «centrées sur leur corps» et ne parlent pas de régime, de poids ou de silhouette. «Elles vivent sans se préoccuper des kilos, explique la chercheuse principale Kathryn Miller. Elles ne se priveront pas de nager par crainte de s’exposer en maillot.»

Une expérience de responsabilisation: en étant moins obsédé par votre corps, vous aiderez les autres à développer un rapport plus sain au leur.

Saviez-vous que le nudisme peut améliorer l’image de soi?