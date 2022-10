Problèmes de santé: votre bouche vous parle!

Non seulement vos dents, vos gencives, votre langue et votre haleine peuvent être révélateurs de votre état de santé dentaire, buccal et général, mais votre brosse à dents vous envoie également des messages, déclare le dentiste Don Friedlander, ancien président de l’Association dentaire canadienne. Voici quelques problèmes de santé sur lesquels votre bouche essaie d’attirer votre attention.