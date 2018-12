Un nouveau traitement préventif de la migraine

fizkes/Shutterstock

Le premier médicament spécifiquement mis au point pour prévenir la migraine a été approuvé en Europe. L’erenumab, baptisé Aimovig, est le premier d’une classe de médicaments qui bloquent le récepteur qui transmet la douleur de la migraine. Une auto-injection mensuelle a réduit de plus de 50 % la fréquence des migraines chez plus de la moitié des patients, et les a même éliminées chez certains. Les effets indésirables à court terme sont rares et bénins (douleurs au point de l’injection et éventuelles infections nasales), bien que, comme pour tout nouveau médicament, on en sache peu sur les effets à long terme.

