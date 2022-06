Ne fuyons pas le soleil

1 / 8

Joleen Zubek

Selon les spécialistes, la plupart d’entre nous manquons de vitamine D, une hormone produite par la peau avec la complicité du soleil. Or un taux trop faible de cette vitamine dans le sang fait augmenter le risque de développer presque toutes les maladies: cancers, diabète, obésité, ostéoporose, crise cardiaque, dépression, troubles cognitifs, maladies auto-immunes…

Il est difficile d’obtenir suffisamment de vitamine D à travers la seule alimentation. Quand nos ancêtres vivaient à l’extérieur dans les régions tropicales, la question ne se posait pas. Aujourd’hui, nous menons une vie sédentaire, nous pouvons rester des jours entiers sans mettre le nez dehors.

Suivant une recherche de l’agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA), neuf personnes sur dix passent aujourd’hui environ 22 heures par jour à l’intérieur. Quand nous sortons, en bons élèves, nous couvrons notre peau exposée d’un écran solaire, comme nous l’avons appris, pour la protéger de dangereux rayons UV responsables de cancers. Et comme l’écran solaire réduit la production naturelle de vitamine D, on nous incite à compenser en avalant des pilules de cette même vitamine. (Pourtant, la vitamine D comporte de nombreux bienfaits qui pourraient vous sauver la vie!) Une vaste étude, publiée en 2019 dans le New England Journal of Medicine, a établi que l’administration de doses élevées de suppléments de vitamine D à 25 871 sujets pendant cinq ans n’avait eu aucun effet sur l’incidence des cancers, des maladies cardiaques ou des AVC de ces personnes.

Ainsi, certains chercheurs soutiennent-ils que l’exposition à la grande boule brillante dans le ciel reste le meilleur moyen d’obtenir de la vitamine D. Homme affable, dermatologue à l’université d’Édimbourg en Écosse, Richard Weller est l’un d’eux. «Je ne suis pas un rebelle, précise-t-il. Ce sont les données qui nous permettent de l’affirmer.» Il y a une dizaine d’années, en étudiant l’oxyde nitrique, une molécule produite par l’organisme qui dilate les vaisseaux sanguins et abaisse la pression artérielle, le Dr Weller a découvert un mécanisme biologique jusqu’alors inconnu: la peau utilise la lumière du soleil pour produire de l’oxyde nitrique. On soupçonnait déjà que plus on s’éloignait de l’équateur ensoleillé, plus l’incidence de l’hypertension, des maladies cardiaques et des AVC augmentait, tout comme le taux de mortalité en général, par ailleurs plus élevé durant les mois d’hiver. Face à ces données, le Dr Weller a eu une intuition: se pourrait-il que l’exposition de la peau au soleil fasse diminuer la tension artérielle?

De fait, il a pu observer chez des participants exposés à l’équivalent de 30 min de soleil sans écran solaire une augmentation des taux d’oxyde nitrique dans le sang et une baisse de la tension artérielle. En raison de son lien avec les maladies cardiaques et les AVC, l’hypertension est la principale cause de décès dans le monde. C’est dire que cette baisse serait assez significative pour prévenir de nombreux morts tous les ans.