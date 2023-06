6 nouvelles méthodes de contraception moins connues

En matière de méthodes de contraception, le choix est vaste et il peut être difficile de trouver celle qui convient le mieux. Si toutes les méthodes de contraception visent à prévenir la grossesse, toutes ne conviennent pas forcément. Et en dehors du condom, aucune méthode de contraception ne protège contre les infections transmises sexuellement.

ADragan/Shutterstock

Trouver sa méthode de contraception

Si vous utilisez depuis des années la même méthode de contraception, il y a fort à parier que vous ne connaissez pas les nouvelles options qui s’offrent à vous. Quant aux hommes, ils n’ont encore pratiquement que deux choix: le préservatif ou la vasectomie. Parmi ces nouvelles méthodes, l’une d’elles pourrait vous convenir, en fonction de l’objectif visé par la contraception: aucun désir d’avoir des enfants, pas de grossesse prévue, la famille est complète, etc.

«Même pour un médecin, il est difficile de se tenir au courant des derniers développements, affirme la docteure Susan Biali Haas, experte médicale en santé mentale à Vancouver. Par surcroît, la plupart des médecins et des patients ont tendance à conserver la méthode avec laquelle ils sont confortables.»

Les femmes de 40 ans et plus sont moins portées à explorer de nouvelles options parce qu’elles pensent qu’elles ne sont plus fertiles, croit la docteure Dara Maker du Centre de régulation des naissances du Women’s College Hospital à Toronto. «Ce sont pourtant elles qui risquent le plus de tomber enceintes de façon inopinée parce que leur cycle menstruel varie et qu’elles n’ont plus une bonne perception des périodes où elles sont fertiles.»

Dans ce présent texte, nous n’aborderons pas les méthodes contraceptives plus traditionnelles, comme le stérilet, le diaphragme et la pilule contraceptive. Aussi, les informations suivantes proviennent en grande majorité de la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN).