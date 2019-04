Mal dormir déshydrate

Il pourrait y avoir un lien entre le sommeil et l'hydratation, selon une étude récente: en effet, il semble que les sujets qui disaient dormir six heures par nuit étaient moins bien hydratés que ceux qui en dormaient huit.

L’explication tient peut-être à ce que la vasopressine, hormone qui régule le niveau des fluides corporels, est sécrétée plus abondamment vers la fin du cycle du sommeil – les petits dormeurs en manqueraient. « Si vous ne dormez pas assez, conclut l’auteur Asher Rosinger, et que vous vous sentez fatigué, irritable ou morose, buvez plus d’eau. »