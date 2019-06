Maladies et conseils

Le fentanyl m’a rendu la vie

Pour Teva Harrison, le seul moyen d’échapper aux terribles douleurs d’un cancer en phase terminale fut de passer par l’usage d’un redoutable opiacé. Toutefois, c’est avec tristesse que nous avons appris que Teva Harrison s’est éteinte le 27 avril 2019, à Toronto. Voici son récit.

1 / 4 Naomi Harris Chaque matin je commence par regarder mon téléphone C’est ainsi que je surveille ma prise de médicaments. Une alarme veille à ce que je prenne mes comprimés, certains avec de la nourriture, d’autres sans, tous les jours aux mêmes heures. Pour mon timbre de fentanyl, que je change un jour sur deux, j’utilise en revanche un pense-bête sur mon calendrier.

Les horaires sont importants car faire varier mon taux de fentanyl, c'est m'exposer à la douleur. Mes timbres sont en plastique mince et transparent. Ils sont emballés individuellement, déposés sur un plastique rigide dont on les détache facilement. Il y en a cinq dans chaque boîte. On ne doit pas changer le timbre immédiatement après la douche, car, sur une peau fraîchement lavée, le médicament risque d'être absorbé trop rapidement. Et pour s'assurer que le fentanyl soit distribué de façon uniforme ainsi que pour éviter la dermatite de contact – l'adhésif du timbre irrite la peau –, il ne faut pas placer un timbre au même endroit deux fois de suite. Je les applique sur certaines parties plates de mon corps : juste sous la ligne du soutien-gorge, sur le bassin, le dos, le bras ou la poitrine. Ma vie n'a pas toujours été ainsi. Je me souviens de l'époque où je ne connaissais pas intimement les couloirs de tous les hôpitaux du centre-ville de Toronto. Je me souviens de l'époque où je refusais un cachet d'ibuprofène parce que je voulais sentir ma douleur, surveiller la guérison de mon corps à mesure que ses signaux faiblissaient. Ça, c'était autrefois. Aujourd'hui, c'est autre chose. En 2011, à 35 ans, j'étais directrice marketing pour Conservation de la nature Canada. Mon mari et moi venions d'acheter notre première maison. Je m'entraînais pour un demi-marathon. Et je souffrais – une douleur atroce que je contenais tant bien que mal en prenant de l'Advil et du Tylenol aussi souvent que la posologie l'autorisait. Mais la douleur était logée au plus profond de mes os, comme la pire des rages de dent, impossible à ignorer. Elle palpitait, irradiait dans tout mon corps, au point de m'envoyer aux urgences. Là, les médecins se sont pourtant contentés de me prescrire d'autres antidouleurs. M'asseoir était trop douloureux, alors je restais debout, appuyée, pendant les réunions de travail. La douleur a finalement pris son sens en 2013 lorsqu'on m'a diagnostiqué un cancer du sein métastatique (CSM). Ce n'était pas le stress d'un entraînement trop rigoureux qui me faisait souffrir, comme je l'avais pensé, mais un cancer des os qui avait métastasé dans des zones lointaines de mon corps pour former de nouvelles tumeurs. Mais même s'il est logé dans mon foie, mes poumons et ailleurs, il s'agit toujours d'un cancer du sein – et il est terminal. Cela dit, le CSM peut être contenu un certain temps. La survie médiane est toujours de deux ou trois ans, mais un petit nombre de patients vivent plus longtemps – certains même plus de 10 ans.

2 / 4 FUNNYANGEL/SHUTTERSTOCK Ce n'est pas avec le fentanyl que mes médecins et moi avons commencé à combattre ma douleur À l'origine, l'oncologue m'a prescrit de l'hydromorphone à action rapide (un opiacé de puissance moyenne sous forme de comprimés), et cela m'a apporté un véritable soulagement. Hélas, dès que ses effets s'estompaient, il me semblait que la douleur revenait, plus virulente, et il me fallait plus d'hydromorphone pour la soulager. J'ai essayé, pas toujours avec succès, de suivre un horaire strict – en ne prenant les pilules que toutes les quatre heures –, mais même ainsi l'effet s'estompait pendant mon sommeil et je me réveillais à l'agonie. Le médecin est donc passé à l'hydromorphone à libération contrôlée. Cela a calmé la douleur, mais les effets secondaires étaient éprouvants. Mon intestin s'est bloqué et la nourriture que je prenais remontait, n'ayant d'autre endroit où aller. L'oncologue m'a ensuite adressée à un spécialiste des soins palliatifs qui a proposé de recourir plutôt à des timbres de fentanyl. Comme cette méthode d'administration du médicament est épidermique, le timbre menaçait moins mon système digestif. Et puisque le fentanyl est très puissant, il suffirait d'une très faible dose pour atteindre l'équivalent de ce qu'arrivait à faire l'hydromorphone que je prenais jusqu'alors. C'est ce qui s'est passé. Certes, je craignais toujours le risque de surdose en passant à un traitement bien plus puissant, mais c'est avec beaucoup de bonté dans la voix que mon infirmière de soins palliatifs m'a expliqué que le fentanyl n'est jamais prescrit comme traitement de première ligne à un patient « non accoutumé aux opiacés ». Moi, j'en prenais la dose la plus faible, équivalente à un peu moins que celle de l'hydromorphone à libération contrôlée que je connaissais. Depuis maintenant trois ans, les timbres de fentanyl ne soulagent pas seulement ma douleur, ils m'ont aussi rendu la vie. Je peux généralement dormir toute la nuit sans interruption. Je peux m'asseoir à table pour manger ou à mon bureau pour écrire. Je ne peux toujours pas courir, mais je peux marcher. Et le fentanyl ne ralentit pas mes intestins jusqu'à la défaillance. J'échappe à l'horreur de sentir se dissiper les effets des médicaments et de revenir à la douleur brute et vive, qui engloutit tout. Surveiller la douleur ne monopolise plus constamment mes pensées. Et comme je me suis habituée aux narcotiques et que j'en utilise juste ce qu'il faut, l'inconfort et les opiacés n'embrument plus mon esprit. Le timbre de fentanyl a radicalement changé mon expérience de la douleur. Il est vrai que ce sont les dangers, bien réels malheureusement, de ce médicament qui retiennent le plus souvent l'attention ; il aide pourtant depuis des années en silence les personnes atteintes de cancer à récupérer des morceaux de leur vie.