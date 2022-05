L’ARN messager s’attaque au cancer

Design_Cells/Shutterstock

La covid-19 a fait connaître partout dans le monde la technologie de l’ARN messager dont Pfizer et Moderna se sont servis pour élaborer des vaccins qui poussent le corps à fabriquer une protéine induisant une réaction immunitaire contre le virus. À présent, des chercheurs de la clinique Mayo s’en servent en immunothérapie, traitement qui mobilise l’appareil immunitaire contre un cancer, pour améliorer la réponse des patients dont les lymphocytes T ne suffisent pas à la tâche. L’immunothérapie a révolutionné la cancérologie et s’est révélée particulièrement efficace contre certaines tumeurs, notamment le mélanome avancé, faisant bondir le taux de survie à cinq ans de 5% à plus de 50% en une décennie.

