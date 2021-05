La polyarthrite rhumatoïde et vous

Shutterstock

Qu’est-ce que la polyarthrite rhumatoïde?

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique qui survient lorsque le système immunitaire s’attaque à la membrane articulaire, ce qui entraîne plus fréquemment la destruction des petites articulations des mains et des pieds. Elle peut causer une douleur débilitante et de la raideur, diminuant ainsi la mobilité, la capacité de travailler et la qualité de vie. Présentement, environ 300 000 Canadiens vivent avec la polyarthrite rhumatoïde et les femmes ont trois fois plus de risque de la développer que les hommes.

Le temps presse

Les premiers symptômes de la polyarthrite rhumatoïde apparaissent généralement durant les meilleures années de vie active, soit entre l’âge de 30 et 50 ans. Comme la polyarthrite rhumatoïde est une maladie évolutive, elle peut abîmer les articulations. Sans traitement approprié, la dégradation des articulations peut être rapide et les dommages deviennent irréversibles.

Il existe toutefois un moyen de maîtriser la maladie…

Il y a de l’espoir

Recevoir un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ne signifie pas que l’on va présenter des effets débilitants. Au cours des deux dernières décennies, des progrès incroyables ont transformé la façon dont les patients vivent avec la polyarthrite rhumatoïde. La rémission, c’est-à-dire lorsque les symptômes et l’inflammation ont disparu ou se manifestent rarement, est possible. On peut maîtriser voire soulager la raideur et la sensibilité afin de poursuivre ses activités quotidiennes. «Chez certaines personnes, un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde peut parfois améliorer leur qualité de vie», a déclaré la Dr Sonja Gill, une rhumatologue basée à Oakville en Ontario. «Cela peut sembler paradoxal, mais des millions de patients souffrent pendant plusieurs années avant d’obtenir un diagnostic. En identifiant ses symptômes et en suivant un traitement, on empêche la maladie de progresser sournoisement.»

Il faut agir sans tarder

En dépit de tous les progrès réalisés, plus de deux tiers des patients traités sont encore aux prises avec de la douleur, de la raideur et des poussées matinales des symptômes. Les mesures prises tôt dans le cours de la maladie distinguent ceux qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde de ceux qui se portent bien. L’objectif du traitement vise la rémission. Toutefois, en raison de la nature extrêmement évolutive de la polyarthrite rhumatoïde, il importe d’identifier les symptômes de manière précoce et de consulter un médecin dès que possible.

Alors, quels sont les symptômes?

Malheureusement, le début de la maladie est insidieux. Les petites articulations sont touchées en premier. Les principaux symptômes comprennent de la douleur articulaire qui dure six semaines ou plus, plusieurs articulations sensibles et de la raideur qui persiste plus de 30 minutes le matin. La douleur articulaire se manifeste des deux côtés du corps, c’est-à-dire qu’elle touche les mêmes articulations à gauche et à droite. D’autres symptômes précoces sont souvent ignorés car on les confond avec des signes normaux du vieillissement : la fatigue, la faiblesse et la perte de poids. Si vous présentez une combinaison de ces symptômes, ne prenez pas de risque et consultez un médecin. Grâce aux vidéos santé, à la télésanté et aux mesures prises par les cabinets médicaux pour assurer la sécurité des patients, les craintes liées à la COVID-19 ne devraient pas vous empêcher de suivre un traitement. Parce que lorsqu’il s’agit de la polyarthrite rhumatoïde, le temps presse.

S’informer et se responsabiliser

Si vous recevez un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde , votre meilleur moyen de défense consiste à suivre un traitement le plus vite possible, à vous tenir informé et à défendre vos intérêts. La rémission constitue votre objectif de traitement. Pour l’atteindre, vous devez discuter franchement avec votre rhumatologue afin d’élaborer un plan de traitement approprié. «En cette ère de médecine virtuelle, il importe plus que jamais que les patients défendent leurs intérêts. Ils doivent se renseigner sur leur maladie et être en mesure d’expliquer ses effets sur leur vie quotidienne», a souligné la Dr Gill. «Les patients qui y parviennent ont tendance à obtenir de meilleurs résultats à long terme.»

Voici quelques conseils à suivre. Procurez-vous un journal de santé – un calepin fera l’affaire – et notez-y vos symptômes à mesure qu’ils apparaissent en inscrivant la date et leur durée. Fixez-vous des objectifs personnels à court terme et à long terme, puis parlez-en à votre médecin. Suivez l’évolution de votre maladie et la façon dont votre corps réagit aux médicaments et aux exercices. Ce journal vous servira de bible de la polyarthrite rhumatoïde et vous permettra d’avoir des conversations ouvertes et franches avec votre médecin pour trouver le meilleur traitement possible.

Le plus important…

Au sujet de la polyarthrite rhumatoïde , rappelez-vous ce qui suit.

Identifiez les symptômes subtils le plus tôt possible.

Consultez un médecin sans tarder.

Surveillez votre douleur et l’évolution de la maladie ; suivez votre traitement.

Défendez vos intérêts.

Visez la rémission comme objectif.