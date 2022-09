«Reste pas dans ton coin»: une campagne pour la santé mentale des jeunes

restepasdanstoncoin.ca

Afin d’aider les jeunes à identifier, comprendre et communiquer leurs émotions, la Fondation les petits trésors a confectionné un «Coin-coin» en collaboration avec des spécialistes en psychoéducation. Ce jeu met de l’avant les quatre pôles de communication de la Fondation: écouter, parler, inclure et découvrir.

Télécharger le Coin-coin

Bon an, mal an, la rentrée scolaire s’avère une source d’anxiété importante pour plusieurs enfants et adolescents. La Fondation les petits trésors organise donc des activités de sensibilisation en lien avec la santé mentale et l’autisme chez les enfants et les adolescents jusqu’au 28 octobre prochain. Depuis 40 ans cette année, la fondation soutient la recherche et les soins en santé mentale à l’Hôpital Rivière-des-Prairies, le seul établissement de la province spécialisé en pédopsychiatrie.

Jusqu’au 28 octobre, vous êtes donc invités à contribuer à la campagne «Reste pas dans ton coin» en faisant des dons sur le site de la Fondation les petits trésors.

Les sommes amassées serviront notamment à créer des projets en santé mentale et en autisme, à soutenir des organismes offrant du répit aux familles québécoises et à financer la recherche et les soins cliniques de l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies dans la région de Montréal.

Rappelons que la Journée mondiale de la santé mentale a lieu les 10 octobre de chaque année (et ce, en plein cœur de la campagne de la Fondation les petits trésors). Nos petits mousses comptent sur votre collaboration!

