On a testé: produits pour choyer la nouvelle maman

Nous avons testé trois de ces produits, et nous les avons adorés! Premièrement, la Tisane sérénité… glacé – à base de camomille et de mélisse – et sa recette facile à réaliser. On ajoute du citron à la tisane préparée, du sirop d’érable et des glaçons, pour une boisson rafraîchissante en ces journées de canicule. Ses bienfaits: régulariser l’humeur, calmer et apaiser. Une alliée contre le stress et l’anxiété au quotidien.

Prix: 18.50$ pour un sachet de 50g

Le shampoing sec est bien pratique pour les mamans qui souhaitent donner un peu de volume à leurs cheveux, mais qui n’ont pas le temps pour un lavage immédiat. (En plus, il peut servir à toute la famille!) Conçu à base de produits naturels – notamment la poudre de Bhringaraj – ce shampoing sec permet de contrer les effets de l’humidité estivale en donnant du volume à la chevelure!

Prix: 14.00$

Finalement, le Vapo Bonne Nuit, Beaux Rêves qui favorise le sommeil du bébé. Et toute la famille peut l’utiliser: soit comme parfum d’ambiance rafraîchissant ou pour apaiser les peaux sensibles, irritées ou qui démangent.

Prix: 19.00$

La nouvelle gamme offre également le bain d’avoine, le réparateur de cicatrice et de bobos du quotidien. Pour découvrir toute la gamme des produits 4T, visitez le site web: quatret.ca.