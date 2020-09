Le choix des parents de vieillir à la maison ne devrait pas causer de stress à leur famille

TELUS Santé

Il est normal qu’un enfant adulte se préoccupe de la santé et de la sécurité de ses parents vieillissants. De nos jours, la technologie contribue davantage à l’autonomie des personnes âgées et leur apporte la tranquillité d’esprit tout en rassurant leur famille.

Les chutes constituent un risque grave pour la santé des personnes âgées au Canada.

Les chutes représentent la principale cause d’hospitalisation à la suite d’une blessure chez les personnes âgées au Canada. Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, en 2017-2018, parmi les hospitalisations dues à une blessure chez les aînés, 81% étaient attribuables à une chute. De plus, les chutes constituent la raison la plus fréquente de leurs visites à l’urgence.

Même si les chutes sont courantes, il ne s’agit pas de la seule situation d’urgence pouvant survenir lorsqu’une personne est seule. Les enfants adultes peuvent s’inquiéter grandement pour leurs parents qui vivent seuls en cas d’urgence médicale comme un infarctus, un accident vasculaire cérébral ou une réaction allergique grave. Voilà pourquoi ils sont réticents à ce que leurs parents demeurent seuls à leur domicile et les encouragent souvent à considérer un autre type de résidence.

Les Canadiens vieillissants souhaitent conserver leur autonomie.

Un sondage mené par la Canadian Association of Retired Persons (CARP) et HomeStar en 2017 a révélé que 85% des aînés au Canada souhaitaient vieillir chez eux. Le fait de vivre à la maison leur permet de poursuivre leurs activités quotidiennes et de rester en contact avec leurs amis, leur famille et leur communauté. Il a été démontré que cela augmentait la qualité de vie des personnes âgées.

En leur fournissant des services et des outils numériques appropriés, les personnes âgées peuvent vivre une vie autonome et cela rassure leur famille. Si une urgence survient, de l’aide est disponible en tout temps au domicile des aînés ou durant leurs déplacements. Des technologies comme Compagnon Santé connectée de TELUS aident les Canadiens vieillissants de partout au pays à rester en santé et à vivre à la maison plus longtemps dans la dignité. Compagnon Santé connectéeMC permet aux personnes âgées qui vous sont chères d’obtenir rapidement du secours si elles font une chute ou en cas de problème de santé urgent lorsqu’elles sont seules. Le service d’alerte médicale personnelle est offert en deux versions: Compagnon à domicile Santé connectéeMC et Compagnon mobile Santé connectéeMC. «Compagnon Santé connectéeMC donne aux aînés la possibilité de vivre de manière autonome, dignement et comme ils l’entendent tout en obtenant notre soutien constant», déclare François Gratton, président de groupe TELUS et chef de la direction de TELUS Santé et TELUS Québec. «Il s’agit d’un service permettant de sauver des vies qui est offert à prix abordable», ajoute-t-il.

En cas de chute ou d’urgence médicale, l’utilisateur n’a qu’à appuyer sur un bouton de l’appareil qu’il porte sur lui. Une alerte est alors reçue par l’un de nos téléphonistes qualifiés disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à la fonction de détection automatique des chutes (offerte en option), l’alerte est reçue dès qu’une chute survient. Le téléphoniste évalue rapidement la situation et peut communiquer avec des proches ou envoyer les services d’urgence au domicile de la personne âgée pour lui venir en aide sans délai.

Quant à la version mobile du service, les personnes âgées peuvent vite obtenir de l’assistance grâce à la fonction GPS intégrée et à la fonction de détection automatique des chutes. Les aînés sont ainsi protégés à domicile et lors de leurs déplacements partout au Canada où il y a un réseau cellulaire.

Parlez à vos parents de leur projet de vie autonome.

Il n’est jamais trop tôt pour discuter avec vos parents du maintien de leur autonomie. Il est possible de sécuriser leur domicile afin de prévenir les chutes en s’assurant que les couloirs sont dégagés et bien éclairés, en optant pour des tapis antidérapants et en installant des barres d’appui dans la salle de bain. Divers dispositifs comme les serrures de porte intelligentes peuvent simplifier l’accomplissement des tâches quotidiennes. Le fait de demeurer actif peut aussi aider à réduire les chutes. Faire de la marche avec des amis, nager ou suivre un cours d’activité physique permet de renforcer les muscles et d’améliorer l’équilibre. Proposez à vos parents de faire appel à un service d’alerte médicale personnelle tel que Compagnon Santé connectée pour qu’ils se sentent en sécurité et que vous ayez l’esprit tranquille.

TELUS fournit des solutions de santé et de bien-être novatrices aux Canadiens.

Au cours de la dernière décennie, TELUS est devenu un chef de file en matière d’innovation technologique. Nous offrons de remarquables solutions dans le domaine de la santé et nous améliorons l’accès aux soins primaires pour tous les Canadiens, en particulier pour les personnes âgées. Compagnon Santé connectéeMC figure parmi les nombreux services de soins de santé qui révolutionnent la manière dont les Canadiens peuvent prendre leur santé en charge. Mentionnons aussi Babylon par TELUS Santé, un service qui procure des soins de santé de façon virtuelle par l’entremise d’un téléphone intelligent, et Santé pour l’avenir TELUS, un programme qui permet de fournir des soins aux communautés vulnérables et aux itinérants. François Gratton est extrêmement fier des activités de l’entreprise concernant la santé. «En misant sur la puissance de la technologie, nos solutions de santé permettent une meilleure prestation de soins partout au pays. Nous déployons tous nos efforts pour sauver des vies.»

Pour en savoir plus sur Compagnon Santé connectée, rendez-vous au: telus.com/compagnonsante