Reportages

Rencontre avec la présidente de Vélo-Québec

Sur toutes les tribunes ou derrière son guidon, Suzanne Lareau partage depuis longtemps sa passion pour le vélo. Celle qui est à la tête de Vélo-Québec souhaite recruter toujours plus d’adeptes, pour les voir circuler partout, en toute sécurité.

1 / 7 Alex Tran Le début d’une passion pour le vélo au Québec À 19 ans, lorsqu’elle découvre les joies du cyclisme à la faveur d’une longue randonnée entre Val-Morin, dans les Laurentides, et Montréal, elle se sent déjà prête « à faire le tour de la planète »! Suzanne Lareau était pourtant loin de se douter qu’elle passerait sa vie à en vanter les vertus à plus d’une génération de Québécois. Encore étudiante en enseignement de l’éducation physique à l’Université du Québec à Montréal à la fin des années 1970 , elle s’impliquait déjà à Vélo Québec, offrant des stages de mécanique, écrivant même un livre sur le sujet, gravissant chaque étape jusqu’à devenir présidente-directrice générale en 2001. Si elle rêve de voir de plus en plus de citoyens découvrir le grisant sentiment de liberté que procure le vélo, elle aspire aussi à une cohabitation harmonieuse sur la route, pour que nos villes et villages respirent. Vous préférez la marche à pied? Profitez des plus beaux circuits de randonné au Québec!

2 / 7 gpointstudio/Shutterstock Depuis quelques décennies, la pratique du vélo a constamment augmenté au Québec, ce qui apporte une foule de bienfaits, sur la santé des individus comme pour la qualité de l’environnement. Par contre, dans les rues, la tension est parfois palpable. Je le dis toujours : il n’y a pas de guerre entre les cyclistes et les piétons, ou entre les cyclistes et les automobilistes. Elle se déroule entre les gens qui manquent de civisme et les gens qui en font preuve. En plus, au Québec, nous sommes un peu « cow-boys », peu importe le moyen de transport. Chaque fois que je fais du vélo aux États-Unis et que des voitures nous doublent ou nous frôlent de très près, je regarde la plaque d’immatriculation, presque toujours du Québec. Ça me déprime! Que vous soyez novice ou expert, suivez ces conseils pour cyclistes avertis.