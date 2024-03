Le dernier numéro

Sélection du Reader's Digest

En tant que rédactrice en chef, mon attachement à Sélection, fondé en 1947 et qui venait de fêter ses 75 ans, demeure particulier. Lorsque j’étais jeune, je n’aurais jamais imaginé de travailler un jour pour cette prestigieuse entreprise qui avait, à l’époque, pignon sur le boulevard René-Lévesque à Montréal avec son logo reconnaissable entre tous. Et encore moins de chapeauter son dernier numéro.

Les changements dans les habitudes de lecture – qui sont à la source de notre situation aujourd’hui – se sont amorcés il y a longtemps et ont évolué de manière progressive, mais incontestable. Des signes précurseurs indiquaient que les choses changeaient, cependant, j’ai toujours maintenu ma confiance dans l’importance de mon travail.

J’ai eu le privilège de travailler aux côtés de collègues exceptionnellement chaleureux et dévoués, et dire adieu à ces personnes est aussi difficile que mettre un point final à l’histoire de ce magazine. Les époques changent, mais nous, changeons-nous réellement? La passion pour de belles histoires et de bons articles perdurera. Le magazine Sélection du Reader’s Digest demeure une institution ancrée dans le paysage culturel québécois, et je ressens une profonde fierté d’avoir fait partie de ce voyage avec lui.