Les bonnes nouvelles à travers le monde en 2024

kovop/Shutterstock

Environnement: les JO de Paris se mettent au vert

Plus de 1,9 million de tonnes de dioxyde de carbone ont été émises lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 – et si les spectateurs avaient pu y assister, 129 000 tonnes supplémentaires auraient été émises en raison des voyages aériens. Dans le but de réduire cette empreinte carbone, les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 visent à préparer les jeux les plus écologiques de l’histoire.

Quelque 11 000 sièges destinés à différents lieux seront fabriqués à partir de déchets de plastique issus des bacs de recyclage et de campagnes de financement menées dans les écoles de Paris, selon Euro News. Les jeux utiliseront également des biocarburants au lieu du pétrole pour éclairer les stades, le mobilier des événements sera recyclé et donné, et des options de repas végétariens seront proposées.