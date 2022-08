Attaqués par des abeilles: une séance d’escalade qui vire au cauchemar

1 / 4

Steven P. Hughes

Dans l’ouest du Texas, les collines rocheuses de Hueco Tanks offrent un spectacle époustouflant au-dessus du désert de Chihuahua – les quatre masses de syénite érodée sont un paradis pour l’escalade.

En mai 2015, Doug April vient d’achever un contrat de six mois à l’accueil du parc d’État de Hueco Tanks et vit seul dans une autocaravane. Divorcé, père de trois enfants dont le plus jeune fréquente l’école secondaire, ce grand gaillard longiligne de 46 ans a combattu deux ans en Irak où il a vu des choses qu’il a du mal à oublier. L’escalade est son refuge. Sur les parois rocheuses, il se concentre sur ce qu’il a devant les yeux, et son esprit se calme.

Ce répit arrive à son terme. Trois semaines plus tôt, le major April a officiellement pris sa retraite de l’armée, mais il n’en a pas fini avec les zones de conflit. Dans quelques semaines, il partira trois mois en Afghanistan afin d’effectuer des vols de reconnaissance pour une entreprise de sécurité et de défense. Il veut profiter au maximum de ses dernières journées de grimpe.

Ian Cappelle, son partenaire d’escalade, arrive au camping vers 8 h. Cinq ans plus tôt, le géologue de 38 ans s’est installé à El Paso avec sa femme Malynda. Peu de temps après, lors d’une séance d’escalade, il a rencontré Doug et ils se sont liés d’amitié.

Ce barbu plutôt costaud n’a pas les attributs habituels du grimpeur, mais il a eu le coup de foudre pour ce sport dès sa première montée. Doug est pour lui une sorte de grand frère – un grimpeur expérimenté et un formateur généreux.

«Qu’est-ce qu’on fait, aujourd’hui?» demande Doug en rangeant les cordes dans son sac.

«Tu as déjà escaladé la Indecent Exposure deux fois, répond Ian. J’ai très envie de tenter cette voie.»

Doug hésite. Indecent Exposure lui a toujours fait peur. Ce n’est pas le parcours le plus difficile de Hueco Tanks, mais c’est sans doute le plus intimidant. Il comporte deux parties, et chacune comprend des passages où le grimpeur est suspendu au-dessus d’un dénivelé de 75 mètres. À mi-­chemin, une plaque rappelle la mort d’un étudiant de l’université du Texas à El Paso, victime d’une chute.

Mais lorsqu’il s’agit de la dernière séance d’escalade avant longtemps, on veut qu’elle soit mémorable. La journée est magnifique: le soleil est idéal, la brise, parfaite. Si Ian grimpe en tête pour la première partie, Doug promet d’assurer la seconde.

Ian se hisse à droite, ses doigts couverts de magnésie enchaînent les prises sur la paroi. Les deux hommes se sont attachés avec deux cordes qui les relient par des systèmes d’assurage fixés à leurs harnais qui vont agir comme freins en bloquant la corde si l’un deux venait à chuter.

À mesure qu’il monte, Ian accroche la corde aux ancrages métalliques fixés dans la paroi rocheuse. Après 20 minutes d’ascension, il repère la plaque commémorative et a une pensée pour le jeune étudiant. Il atteint la corniche qui marque la fin de la section et s’attache à un ancrage. Doug le rejoint et ils s’arrêtent un moment pour se reposer, à 40 mètres du sol.

Doug s’engage en tête sur la seconde voie. Il n’est pas loin de la partie la plus difficile – il faut faire un énorme pas sur la droite, ensuite s’accrocher avec les doigts et les orteils à des aspérités fines sur quelques mètres. Il avait eu du mal, les dernières fois, mais aujourd’hui, il réussit avec facilité à atteindre une masse rocheuse de la taille d’un réfrigérateur.

«C’était formidable!» s’exclame-t-il au-dessus du gouffre. Plus bas, son partenaire est décalé de huit mètres à droite. «Curieux, d’où viennent ces insectes?» s’étonne-t-il ensuite en se tapant la nuque. Il jette un regard au-dessus du vide et voit avec effroi un nuage d’abeilles surgir de derrière un rocher – il n’en a jamais vu autant, la scène est digne d’un film d’horreur. L’essaim l’enveloppe aussitôt et les abeilles commencent à le piquer. La douleur atteint son cou, son visage, puis se diffuse dans tout son corps.