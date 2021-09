Même à l’étranger, elle a évolué du traitement des maladies infectieuses vers les maladies chroniques, à cause des changements d’habitudes de vie. Dans le Grand Nord canadien, il y a parfois jusqu’à 10 machines d’hémodialyse dans un village parce qu’il y a un énorme problème d’insuffisance rénale, et en même temps s’établit un fast-food qui offre des beignes et des cafés à 1000 calories. À d’autres endroits, en 2000, je traitais 2 cas de diabète; aujourd’hui, c’est près de 400. On s’en va vers une catastrophe.

7 / 7

Iakov Filimonov/Shutterstock

Comment soulager la misère

Tout le monde n’a pas la chance, ni la force, de parcourir le monde pour soulager la misère. Que pouvons-nous faire?

Pour soulager, aider et soutenir un voisin ou la communauté, on a beaucoup plus de pouvoirs qu’on pense. L’impact d’un sourire à une voisine que l’on ne salue jamais peut être énorme. Mais ce qui me bouleverse, c’est le manque d’intérêt pour l’étranger, lequel est très peu couvert dans les médias. Je nous souhaite de rester curieux face aux histoires d’ailleurs et de ne plus concevoir des projets de coopération avec l’idée de l’homme blanc comme sauveur. Moi, je suis née ici, mais j’aurais pu naître au Bénin: il y a une part de hasard, et j’ai un peu gagné à la loterie. Ce qui me frappe ici, c’est que nous sommes beaucoup dans la critique et les revendications, mais il faut aussi être dans la reconnaissance et l’action. Car l’action peut changer les choses.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!