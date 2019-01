Liste des gagnants du sondage Marque de confianceMD Sélection de Reader’s Digest

Le sondage Marque de confianceMD de Sélection mené au Canada permet d’obtenir l’opinion des Canadiens sur les marques auxquelles ils font le plus confiance dans 30 catégories de produits, incluant des biens de consommation courante, des institutions financières et des détaillants canadiens.

Au moyen de questions ouvertes, les répondants indiquent la marque en laquelle ils ont le plus confiance pour chaque catégorie.

En plus d’identifier les marques auxquelles les Canadiens accordent leur confiance, le sondage permet de connaître les professions les plus dignes de confiance et diverses attitudes à l’égard de la confiance.

Nous avons le plaisir de dévoiler les gagnants de la marque Trusted Brand ™ du Reader’s Digest 2018, y compris notre premier GAGNANT PLATINE, élu comme étant la marque la plus fiable pendant 10 années consécutives ou plus, et nos GAGNANTS OR, qui ont été élues ou plus d’années consécutives!