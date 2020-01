À propos du sondage 2020

Le sondage Marque de confianceᴹᴰ de Sélection mené au Canada permet d’obtenir l’opinion des Canadiens sur les marques auxquelles ils font le plus confiance dans 31 catégories de produits, incluant des biens de consommation courante, des institutions financières et des détaillants canadiens. On a demandé aux répondants, sous forme de question ouverte, d’indiquer la marque en laquelle ils ont le plus confiance pour chaque catégorie.

En plus d’identifier les marques auxquelles les Canadiens accordent leur confiance, le sondage permet de connaître les professions les plus dignes de confiance et diverses attitudes à l’égard de la confiance.

La méthodologie du sondage Marque de confianceᴹᴰ 2020 de Sélection

Chargée par Sélection de faire une enquête d’opinion indépendante, Ipsos Canada a mené un sondage national en ligne du 3 au 18 septembre 2019 auprès de plus de 4 000 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus. Un échantillonnage par quotas a été utilisé, puis stratifié selon la langue (n anglais = 3 003 et n français = 1 002). Les résultats ont été pondérés selon les données de recensement pour s’assurer que l’échantillon total reflète le profil démographique du Canada relativement à l’âge, au sexe, à la région et à la langue. La précision des sondages en ligne est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas-ci, les résultats globaux du sondage se situent à ± 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20, de ce qu’ils auraient été si tous les adultes canadiens y avaient pris part.

Les gagnants Marque de confianceᴹᴰ

Les marques gagnantes sont celles ayant été mentionnées le plus grand nombre de fois et dont l’écart avec la marque concurrente la plus proche est statistiquement significatif. Pour toute catégorie, lorsque la différence entre la marque gagnante et les autres marques n’est pas significative sur le plan statistique, on considère qu’elles sont à égalité.

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs marques, les catégories visées peuvent faire l’objet d’un sondage supplémentaire mené auprès d’un échantillon représentatif de Canadiens qui choisiront la marque à laquelle ils font le plus confiance parmi les marques à égalité. Si la différence entre la marque gagnante et les autres marques n’est pas significative sur le plan statistique, les marques des catégories concernées demeureront à égalité.

La promotion des Marques de confianceᴹᴰ

Les marques qui prennent part au programme Marque de confianceMD de Sélection ont le droit de promouvoir leur statut de gagnant dans du matériel promotionnel approuvé. Les marques qui ne participent pas au programme n’ont pas le droit de promouvoir leur statut de gagnant et il leur est interdit de le faire dans tout matériel promotionnel ou publicitaire – que ce soit sous forme de texte ou d’image.

Pour toute demande de renseignements, veuillez joindre Melissa Williams, directrice, solutions marketing et développement de produits: [email protected].

MDMarque de confiance et Marques de confiance sont des marques déposées de Sélection du Reader’s Digest.