Un nouveau jardin d’intérieur intelligent (et québécois!)

Novragrow

Non seulement c’est un bel objet de décoration, mais il est facile à installer, ne prend pas de place dans la cuisine et ne demande presque pas d’entretien. C’est pour toutes ces raisons que nous aimons particulièrement ce petit jardin intelligent, disponible en précommande depuis quelques semaines. On peut y cultiver jusqu’à 20 types de fines herbes et de pousses de légumes: basilic, coriandre, ciboulette, persil, chou, pois, tournesol, kale, roquette et plusieurs autres. Il suffit de déposer le jardin sur le comptoir pour cultiver jusqu’à 12 portions de verdures fraîches par semaine, pendant toute l’année.

Pour ceux qui hésitent encore à cultiver des aliments en milieu urbain – par manque de temps et d’espace – ces jolis jardins d’intérieurs pourraient bien être la solution. Les plantes poussent sur des tapis et demandent un minimum d’entretien: il suffit d’installer des tapis de pousse dans le jardin, puis y ajouter de l’eau une fois par semaine. Les tapis naturels en fibres végétales – une innovation de Novagrow – permettent une culture sans terre, plus facile à manipuler (et moins salissante). Selon les graines cultivées, les végétaux sont prêts à être cultivés après 7 à 20 jours.

La jeune entreprise québécoise a vu le jour en 2018, dans un petit atelier du centre de l’île de Montréal. Les trois cofondateurs sont des amis d’enfance, passionnés de plantes, d’alimentation saine et d’innovation technologique.

On peut se procurer les jardins Novagrow 2 sur la populaire plateforme de sociofinancement Kickstarter tout en bénéficiant d’un important rabais de lancement de 40%. Cela représente un prix de 147$ pour un jardin d’un étage. (Mais il faut faire vite, car la campagne se termine bientôt!)