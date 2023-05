15 promesses de déménageurs dont il faut se méfier

ISTOCK/ANDREYPOPOV

En garantissant une totale satisfaction

Le déménagement étant un événement sporadique, cela signifie que vous ne serez probablement jamais un client régulier – et les entreprises l’ont compris, note Britt LaLiberte, agent pour une entreprise de déménagement depuis plus de 10 ans.

Et même si vous n’êtes pas satisfait, il y a de fortes chances que vous n’ayez plus jamais affaire avec ces déménageurs, donc peu d’intérêt de leur côté à conserver un lien de confiance. «Cherchez un déménageur qui vous dit ce qu’il est possible d’accomplir et pas uniquement ce que vous voulez entendre», conseille-t-il.