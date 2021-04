Une belle initiative pour souligner le travail des soignants

Pyrène, cuvée Marine

Afin de souligner l’importance de leur travail, vous pouvez contribuer à la belle initiative qui se déroulera du 26 avril au 22 mai inclusivement. En achetant une bouteille de vin Pyrène Côtes de Gastcogne Cuvée Marine (délicieuse!), 1$ sera remis à des restaurateurs, qui pourront ensuite offrir des repas aux soignants de différents centres de vaccination du Québec. Les restaurants ayant accepté de prendre part au projet sont le Caribou Gourmand, l’Osco, le Black Forest, et L’Ardoise.

Par cette belle initiative, on souhaite non seulement remercier le personnel de premier rang, mais également encourager le milieu de la restauration qui est au ralenti depuis des mois. Les restaurateurs offriront donc des repas froids, sains et gastronomiques, pendant quatre semaines. Les repas seront préparés le jeudi matin, pour être livrés frais à l’heure du dîner dans les centres de vaccination participants.

Lionel Osmin, fondateur de la maison de vin Lionel Osmin & Cie dans le Sud-Ouest de la France où il produit les vins Pyrène, est fier de voir ce projet se concrétiser. «Comme on le sait, la restauration fait partie des industries les plus durement touchées par cette pandémie. Avec la vaccination de masse qui a commencé et les soignants qui travaillent sans relâche, nous avons vu là une occasion de remercier les soignants tout en encourageant les restaurateurs québécois. Nous sommes extrêmement heureux qu’ils aient accepté notre aide, d’autant que le Québec a toujours été notre premier marché à l’export depuis le démarrage de notre maison il y a plus de 10 ans», raconte-t-il.

Bon à savoir:

Disponible dans toutes les SAQ du Québec au coût de 12,95$ pour 750ml, le vin Pyrène Côtes de Gascogne Cuvée Marine est un vin blanc avec, au nez, des notes de fruits exotiques, d’agrumes, de pêche et de fleurs blanches.

Il est excellent avec des sushis, des fruits de mer ou encore des salades estivales. Doté d’une capsule à vis, c’est le compagnon idéal pour les pique-niques au parc.

Les bouteilles de vin Pyrène Côtes de Gascogne Cuvée Marine sont également vendues dans les 10 SAQ Dépôt de la province.