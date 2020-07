On a testé: Infusions de saveur, ail et citron

www.realemon.ca

Qui ne connaît pas la marque classique de jus de citron et de lime ReaLemon? Eh bien voici maintenant ReaLemon* Infusions de saveur – Ail. Il s’agit du jus de citron classique que l’on connaît bien, auquel on a ajouté un soupçon d’ail. Nous l’avons testé en remplaçant le jus de citron pressé au ReaLemon* Infusions de saveur – Ail à notre recette préférée de vinaigrette, pour un résultat agréable et concluant! Le verdict: ce produit est excellent pour rehausser la saveur des vinaigrettes, des marinades et des mets cet été.

Pour en savoir plus, vous consultez le www.reallemon.ca.

Offert chez les détaillants sélectionnés en format de 240 ml, au prix de détail suggéré de 1,89$