Comment réguler son métabolisme

Le métabolisme de Danielle Payton est resté pour elle un mystère presque toute sa vie adulte. À 18 ans, elle pesait 75 kilos, un poids insensé pour une championne de lancer du poids d’un petit mètre cinquante. «Je mangeais sainement – ma famille était pescovégétarienne – et j’étais une athlète; pourtant, je n’arrivais pas à perdre un gramme.»

Un peu avant l’université, on lui a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques, un trouble responsable du déséquilibre des hormones régulatrices du système reproductif et du métabolisme. Une partie du mystère était percée – les femmes atteintes de ce syndrome ont tendance à prendre du poids. À 24 ans, elle pesait 95 kilos et présentait des symptômes prédiabétiques.

Il fallait trouver une solution. «Je cherchais des aliments et des exercices convenant à mon organisme», explique Danielle, qui vit en Floride où elle a cofondé kuudose.co, un programme en ligne de fitness et de bien-être. Elle a dû renoncer aux produits transformés ou frits, augmenter sa consommation de protéines animales, marcher tous les jours (30 minutes), faire de la musculation (de 5 à 15 minutes) et prendre des probiotiques. Le médecin lui a aussi prescrit un médicament adapté à son syndrome (metformine et spironolactone), pour stabiliser son poids.

Après quatre années d’efforts, Danielle a perdu une quarantaine de kilos et son poids demeure stable à 55 kilos. «Me battre pour mon corps et trouver ce qui me convient m’a rendu plus forte, mentalement, affirme-t-elle. Nul ne connaît mieux son corps que soi-même; il est donc fondamental de l’écouter.»

Rien de mieux qu’un bon métabolisme pour perdre du poids, entend-on souvent, mais il ne faut pas oublier son rôle déterminant pour l’organisme et la santé. Rappelons que le métabolisme est l’énergie que requiert l’ensemble des réactions physiques qui nous maintiennent en vie. Au repos, pour respirer, digérer et maintenir la circulation, entre autres, nous brûlons jusqu’à 80 % des calories quotidiennes. C’est là le métabolisme de base, que l’on serait tenté de comparer à une chaudière. Mais il s’apparente davantage à un système de transport urbain qui envoie la bonne combinaison de produits chimiques aux bonnes cellules au bon moment pour extraire l’énergie des aliments et conserver toute la machine (votre corps) en bon état de fonctionnement.

L’affaiblissement de l’un des paramètres de ce système signale en général un métabolisme perturbé; cela peut se manifester par un épaississement de la taille aussi bien que par l’élévation du niveau d’insuline, de cholestérol ou de triglycérides. Ce sont autant de marqueurs d’un trouble métabolique, lequel est associé à un risque plus élevé de souffrir de diabète, de maladies cardiaques ou d’un AVC.

Le risque majeur – le «contributeur le plus universel» au déclin métabolique, dans les termes du Dr Nir Barzilai, directeur de l’Institute for Aging de l’Albert Einstein School of Medicine, à New York – est le vieillissement. Face à ce phénomène naturel il se révèle parfois nécessaire de recourir à une médication contre l’hypertension ou la dépression, tous deux susceptibles de ralentir le métabolisme. S’il est impossible de stopper le vieillissement, on peut en revanche apprendre à régler avec précision son métabolisme au rythme des changements qui s’opèrent dans le corps, en le préparant, par exemple, à fournir la bonne combinaison d’hormones, comme a fait Danielle Payton. «Il faut trouver ce qui marche pour soi et s’y conformer», dit-elle. On vous dit comment avoir le métabolisme d’une personne de 25 ans.

Voici quelques petites habitudes qui contribueront à stimuler votre métabolisme.