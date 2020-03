Le gruau froid à l’érable et aux canneberges pour célébrer le printemps

Pour célébrer le temps des sucres, Yumi Organics lance une nouvelle saveur à sa gamme de gruaux froids, à l'érable et aux canneberges.

Yumi Organics

Pratique pour les matins pressés, cette nouveauté offre un savoureux mariage entre la saveur acidulée de la canneberge et la saveur sucrée de l’érable. Cette nouvelle saveur s’ajoute aux quatre autres déjà existantes: Matcha-pommes vertes, Choco noir, Bleuet-vanille et Pomme-canelle.

Le principe du gruau-frigo de Yumi Organics est tout simple: on prépare à l’avance. Il suffit de verser le contenu du sachet dans un pot et d’y ajouter le lait de son choix et de laisser le tout reposer au frigo pour la nuit, ce qui prend moins de 30 secondes. Le lendemain matin votre déjeuner santé est prêt à prendre sur le pouce. Une fois préparé, le gruau se conserve jusqu’à 5 jours au frigo.

En y ajoutant les fruits de votre choix, ce déjeuner mis au point par une équipe de diététistes montréalaises procure ce qu’il faut d’énergie pour bien commencer la journée: 24% de la valeur quotidienne recommandée en fibres, 8 g de protéines (sans compter le lait) et moins de 6 g de sucre par sachet.

N’hésitez pas à faire un tour sur la page officielle de Yumi Organics pour en savoir plus sur la nouvelle saveur Canneberge-érable, ou pour découvrir les autres saveurs de gruau-frigo.