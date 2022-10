Marina Orsini présente son livre de recettes GOURMANDE!

Marina Orsini

GOURMANDE! mes recettes de famille

Québec Amérique

248 pages

C’est une bien grande histoire d’amour que partage Marina Orsini avec le public québécois. D’abord découverte dans le rôle de Suzie Lambert dans Lance et compte, sa performance d’Émilie Bordeleau dans Les Filles de Caleb a su marquer le petit écran.

Qu’elle soit à la télévision (Une autre histoire, 5 chefs dans ma cuisine, Deuxième chance), qu’elle prête sa voix à des livres audio (La petite fille aux allumettes, Docteur tendresse, Je m’appelle Marie) ou encore à un balado (Balado des proches aidants, produit par l’organisme l’appui.org), c’est toujours avec de la passion et du cœur à l’ouvrage qu’elle mord dans ses projets.

À travers des récits personnels, une multitude de photographies et de souvenirs, celle qui a été élevée autour d’une table – la magnifique table en chêne de son enfance qu’elle a eu l’audace de laquer en blanc! – raconte des moments marquants de différentes époques de sa vie. Elle présente ses recettes préférées ainsi que celles de sa mère, sa tante, sa cousine et sa grand-mère de cœur – autant de femmes qui ont contribué à nourrir la fillette qu’elle a été… et la grande gourmande qu’elle est devenue. La cinquantaine de recettes qui sont offertes donnent l’eau à la bouche… et le goût du partage.

Quelle place la cuisine, la gastronomie occupent-elles dans votre vie?

La cuisine fait partie de mon quotidien. Elle est personnellement au cœur de ma vie et maintenant, depuis plusieurs années, j’ai la chance que la cuisine soit aussi au cœur de ma vie professionnelle.

La pandémie a bouleversé le monde de la restauration et notre rapport à la cuisine. Dans certains cas, cuisiner est même devenu une activité familiale. Non seulement je suis une maman, donc je cuisine tous les jours, mais je suis d’abord et avant tout une gourmande. C’était donc tout naturel que je concocte un livre de recettes.

Le projet me trottait dans la tête depuis quelque temps et les astres se sont tout simplement alignés. Le but avec mon émission 5 chefs dans ma cuisine était aussi de donner la place aux restaurateurs et aux chefs qui ont eu la vie dure pendant la pandémie.

Peut-on parler de GOURMANDE comme d’un livre de recettes autobiographique?

On veut toujours faire une mise en contexte et raconter un peu d’où viennent nos racines – écossaises, italiennes et québécoises dans mon cas. La place qu’occupe la cuisine dans ma vie me vient de ma famille: c’est une cuisine de mère en fille. En revanche, je ne voulais pas trop charger le côté autobiographique, parce que je tenais à avoir mon livre de recettes! (Rires)

Je me suis plongée corps et âme dans cette belle aventure, parce que c’est beaucoup de travail écrire un livre de recettes, surtout quand ce n’est pas son métier! Il faut d’abord tester tous les ingrédients et les quantités, puis procéder aux photos des plats!

Chaque chapitre aborde la cuisine d’un être qui vous est cher – votre mère, votre tante, votre cousine et votre nana – avec qui vous avez partagé des moments inoubliables en cuisine. Il s’agit donc en quelque sorte d’un hommage à ces femmes?

Oui! Le livre commence avec ma mère et ses recettes, qui tournent beaucoup autour des repas de Noël, de ma tante Marguerite qui fait des repas absolument extraordinaires… On dirait que chaque recette s’est imposée d’elle-même de manière naturelle, il n’y a pas eu de choix déchirant à faire. Et ça a été un voyage extraordinaire dans mon enfance et dans mon parcours de vie que de revenir à mes racines qui sont très riches.

Avec un horaire aussi chargé que le vôtre, est-ce que l’on cuisine autant que l’on souhaiterait? Est-ce une fausse excuse «le manque de temps»?

Ce n’est pas une fausse excuse, mais l’idée avec GOURMANDE et avec l’émission de télévision 5 chefs dans ma cuisine, c’est qu’il faut s’organiser! La lasagne de ma mère prend deux jours à faire…

Cependant, cuisiner ce n’est pas si compliqué que ça. Manger, c’est une nécessité pour survivre, donc mieux vaut rendre l’utile à l’agréable! C’est pratique de se faire des petits plats d’avance auxquels on a accès facilement lorsqu’on reçoit des amis à manger ou pour l’apéro.

Des photos de pivoines parsèment les pages du livre. Elles sont de votre jardin?

Oui! J’ai vraiment eu un coup de cœur pour les pivoines et j’en ai beaucoup sur mon terrain à la campagne. Ce sont toutes mes photos personnelles. Je trouvais qu’elles avaient leur place dans le livre, à côté des photos d’archives de mon enfance et de ma famille.

Vous avez coécrit la chanson «Déjà 10 ans» du dernier album de votre ami René Simard. Est-ce que l’on risque d’entendre d’autres airs signés Orsini dans les prochaines années?

Ça fait quelques années que j’écris et René m’a invitée à participer à son plus récent album, Condor. Je trouvais que l’on partageait la même thématique dans nos vies: nos mères. J’ai donc fouillé dans les textes que j’avais déjà et j’ai demandé à Nelson Minville de m’aider à les combiner, sur la musique de Christian Marc Gendron. Ça a été une expérience merveilleuse! Ce n’est donc pas impossible que je signe d’autres chansons, disons que c’est sur ma bucket list de rêves!

