Comment faire du pesto de roquette

TMB STUDIO

Vous connaissez le pesto comme une sauce au basilic qui relève tous les plats, des pâtes à la pizza. Mais le basilic n’est pas la seule herbe qui puisse parfumer cette sauce exceptionnelle. Troquez-le plutôt pour une plante épicée particulière, en préparant un pesto de roquette.

Qu’est-ce qu’un pesto de roquette?

La préparation d’un pesto de roquette suit toutes les étapes d’un pesto traditionnel, avec un ajustement des ingrédients.

Roquette: Avant tout, plutôt que de mettre à sac votre jardin d’herbes aromatiques pour des bouquets de basilic, faire plutôt une grande réserve de roquette. Cette plante à touche poivrée se marie parfaitement aux pâtes, aux tomates et autres ingrédients italiens.

Avant tout, plutôt que de mettre à sac votre jardin d’herbes aromatiques pour des bouquets de basilic, faire plutôt une grande réserve de roquette. Cette plante à touche poivrée se marie parfaitement aux pâtes, aux tomates et autres ingrédients italiens. Noix: On remarque aussi qu’à la place des pignons de pin, notre pesto de roquette utilise des noix. Elles coûtent moins cher, et ont un profil de saveur comparable. Bien entendu, vous pouvez continuer avec les pignons de pin! Utiliser alors les mêmes quantités que dans cette recette.

On remarque aussi qu’à la place des pignons de pin, notre pesto de roquette utilise des noix. Elles coûtent moins cher, et ont un profil de saveur comparable. Bien entendu, vous pouvez continuer avec les pignons de pin! Utiliser alors les mêmes quantités que dans cette recette. Parmesan: Ce fromage à pâte dure au lait de vache est un ingrédient traditionnel du pesto. Il vaut mieux le râper soi-même, plutôt que l’acheter en pot.

Ce fromage à pâte dure au lait de vache est un ingrédient traditionnel du pesto. Il vaut mieux le râper soi-même, plutôt que l’acheter en pot. Ail: Le pesto requiert un peu du piquant provenant de l’ail frais.

Le pesto requiert un peu du piquant provenant de l’ail frais. Huile: Rechercher une huile d’olive extra vierge douce de bonne qualité.

Rechercher une huile d’olive extra vierge douce de bonne qualité. Jus de citron: Ne pas omettre le jus de citron! Il illumine la saveur de la plante, et garde la sauce d’un vert éclatant.

TMB STUDIO

Comment faire un pesto de roquette

Ingrédients

● 4 tasses de roquette fraîche

● ¾ tasse de parmesan râpé

● 2 gousses d’ail, émincées

● ½ c. à thé de sel

● ½ tasse de noix de Grenoble hachées

● 1 c. à table de jus de citron

● 1 tasse (250ml) d’huile d’olive extra vierge

Préparation

Étape 1: Faire griller les noix

Répartir uniformément les noix sur une plaque de cuisson non graissée. Cuire à 175oC (350 oF) de 5 à 10 minutes, jusqu’à sentir une légère odeur de grillé.

Conseil culinaire: Griller des noix de toutes sortes en accentue la saveur. C’est un conseil que nous donnons régulièrement dans les recettes qui utilisent des noix.

Étape 2: Pulser les ingrédients

Ensuite, mettre la roquette, le parmesan, l’ail et le sel dans le bol d’un robot culinaire. Couvrir et pulser pour bien hacher. Ajouter les noix refroidies et le jus de citron.

Étape 3: Arroser d’huile

Utiliser votre huile d’olive extra vierge préférée. Régler le robot culinaire à basse vitesse, et verser doucement un filet régulier d’huile d’olive dans le mélange.

Si requis, racler les parois du bol et pulser jusqu’à obtenir la consistance désirée. Certains préfèrent un pesto très lisse, alors que d’autres l’aiment plus texturé. Un délice dans les deux cas!

Comment utiliser le pesto de roquette

Le pesto de roquette peut être utilisé dans toute recette qui requiert une sauce au pesto en pot ou fraîche. Garder les informations suivantes en mémoire:

● Trempette: le pesto de roquette a un goût légèrement piquant. C’est une excellente trempette pour les légumes frais. Pour l’adoucir, ajouter de la crème sure ou du fromage à la crème ramolli.

● Marinade: on peut aussi utiliser le pesto de roquette comme marinade pour les protéines et les légumes. Plonger simplement vos ingrédients dans la sauce avant de les déposer sur le gril ou au four.

● Tartinade: vous avez des crostinis? de la pizza? des craquelins? Les tartiner d’un peu de pesto. À servir tel quel, ou par-dessus du prosciutto, de la burrata ou des légumes rôtis.

Il ne vous reste plus qu’à essayer notre recette de spaghetti au pesto de roquette.

Comment conserver le pesto de roquette

Si vous ne prévoyez pas utiliser votre pesto rapidement, le conserver au réfrigérateur ou au congélateur. Le déposer dans un récipient hermétique ou un pot Mason. Verser un filet d’huile d’olive sur le dessus, couvrir et réfrigérer. Cette couche d’huile prévient le brunissement. Une décoloration n’affectera pas la saveur, mais masquera la teinte éclatante de ce pesto. Il se conserve au réfrigérateur environ une semaine.

Si vous préférez le conserver pour une période plus longue, il faut le congeler. Vous pouvez le faire en petites portions dans un bac à glaçons. Une fois qu’il sera entièrement congelé, mettre les glaçons dans un contenant ou un sac hermétique. Lorsque vous voulez en déguster, décongelez-le au réfrigérateur. Vous pouvez également congeler le pesto dans un récipient de votre choix qui va au congélateur. Quelle que soit la méthode, le pesto de roquette se conservera au congélateur jusqu’à six mois.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!