Cinq ingénieuses recettes à base d’œufs pour le dîner et le souper

Déjeuner: c’est sans doute le premier mot qui vient à l’esprit lorsqu’on pense aux œufs. Comme les œufs se préparent facilement et rapidement, ils représentent un excellent choix le matin quand le temps presse et que l’on désire se rassasier. On peut toutefois se tourner vers les œufs bien après l’heure du déjeuner pour rehausser la saveur des repas du midi et du soir. Alors que nous sommes nombreux à manger plus souvent à la maison, l’inspiration vient parfois à manquer au moment de faire la cuisine et d’essayer de nouvelles recettes. Si vous souhaitez égayer vos dîners et vos soupers, pas besoin d’aller à l’épicerie. Il suffit d’utiliser les œufs qui sont déjà dans votre frigo!

En ajoutant des œufs à des pâtes, à des wraps, à des sautés, à des soupes et à d’autres mets, vous faites du bien à votre corps. Voici cinq raisons pour lesquelles cela vaut la peine de déguster des œufs à tout moment de la journée.

Les œufs contiennent des protéines de haute qualité. Deux gros œufs renferment 13 grammes de protéines, lesquelles permettent de régénérer les cellules de l’organisme, de fortifier les cheveux et les ongles, de développer et de conserver des muscles sains et de combattre les infections. Ils contribuent à réguler la glycémie. Les protéines contenues dans les œufs aident à maintenir le niveau d’énergie. On court ainsi moins de risques de subir une augmentation (ou une diminution) brusque du taux de glucose sanguin que si l’on consomme des aliments riches en glucides. Ils peuvent stimuler l’absorption d’éléments nutritifs par l’organisme. Lorsqu’on mange des œufs avec des légumes, les matières grasses saines contenues dans les œufs favorisent l’absorption d’importants nutriments liposolubles comme la vitamine E (pour maintenir une bonne santé et prévenir certaines maladies) et la lutéine (pour favoriser une bonne vision). Ils contiennent du cholestérol – dont l’organisme a besoin. Le cholestérol est nécessaire à la production d’hormones, des acides biliaires et de la vitamine D. Le cholestérol peut être produit par l’organisme ou provenir de l’alimentation. Chez la plupart des gens, les aliments ont un effet minimal sur le taux de cholestérol sanguin. Si l’on ingère plus de cholestérol provenant des aliments, l’organisme va produire moins de cholestérol pour contrebalancer (et vice-versa). Dans le cadre d’un régime alimentaire sain, la consommation d’œufs n’augmente pas le risque de maladies du cœur. Ils regorgent d’autres éléments nutritifs. Du fer à l’acide folique, en passant par les vitamines A, D et E, les éléments nutritifs contenus dans les œufs peuvent aider à maintenir une bonne vision, à renforcer les os, à prévenir l’anémie et à garder les nerfs et les cellules en santé.

Faites preuve de créativité dans la cuisine! Ces repas nourrissants et savoureux mettent en valeur les bienfaits des œufs – et se préparent à toute heure de la journée.

Pâtes de courgettes

Si vous souhaitez réinventer les recettes de pâtes habituelles, pourquoi ne pas opter pour des nouilles aux courgettes? Prêt en quelques minutes et comptant seulement quatre ingrédients, ce plat de pâtes de courgettes garnies d’un œuf poêlé est faible en glucides et se prépare en un tournemain quand la journée est chargée. Voir la recette.

Roulé de pain naan aux œufs tikka

Lors des soirées où vous avez un peu plus de temps, ce roulé aux œufs d’inspiration indienne assaisonné de tikka masala se taillera un franc succès. Comme il contient 28 grammes de protéines, il rassasie plus longtemps. Voir la recette.

Frittata au saumon fumé

Si la frittata ne fait pas encore partie de votre recueil de recettes, elle le devrait! Les garnitures que l’on peut y ajouter étant innombrables, on peut créer un nouveau plat à chaque fois. Pouvant être servie le midi, cette frittata crémeuse composée d’œufs, de fromage à la crème léger et de saumon fumé fond délicieusement dans la bouche. Cette recette pour deux personnes peut être doublée ou triplée quand on reçoit pour le brunch. Voir la recette.

Sauté aux tomates et aux œufs

Vous aimez les plats épicés? L’ajout de doubanjiang (une pâte de piment chili) ou de sauce chili thaï à ce sauté aux tomates et aux œufs facile à préparer lui donne du piquant. Accompagnez-le de riz pour un copieux repas du soir. Voir la recette.

Salade estivale

Rehaussez votre salade à base de laitue romaine en lui ajoutant des œufs, des haricots, des pommes de terre et du maïs. Pour un petit goût sucré, garnissez-la de framboises, de fraises ou de mûres. Voir la recette.

Pour découvrir d’autres façons exquises d’ajouter des œufs au dîner ou au souper, visitez lesoeufs.ca.