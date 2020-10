Trouver son bonheur professionnel auprès d’un conseiller en orientation

1 / 5

fizkes/Shutterstock



De retour d’un congé parental, la collègue d’une amie était déchirée entre le désir d’être auprès de son bébé et le plaisir de s’épanouir au travail. Elle n’avait plus de satisfaction dans l’immédiat et le sentiment de culpabilité – de part et d’autre – s’installait. L’amie en question lui proposa de consulter un professionnel, car ces questions devaient trouver des réponses. Et si la lumière au bout du tunnel était justement cette rencontre avec un conseiller en orientation?

La plupart des individus seront, un jour ou l’autre confrontés à une remise en question professionnelle. Que ce soit au retour d’un congé parental, après un burn-out ou simplement à la suite d’une insatisfaction récurrente au travail ou à l’approche de la retraite. Mais vers quel professionnel se tourner? Psychologue, coach de carrière ou conseiller en orientation?