Nos idées de lecture pour les vacances

AMOURS ET AUTRES OBSESSIONS

Big Little Lies, c’est elle, Liane Moriarty. Mais la romancière australienne a fait des débuts plus modestes avec Amours et autres obsessions, publié en 2011 et maintenant traduit. C’est la magie du succès. La bonne nouvelle, c’est que cette histoire d’hypnose et d’amour, d’humour et de harcèlement, de triangle amoureux et autres plaisirs, est un de ses meilleurs textes. Délicieusement mordant.

