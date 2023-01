Le club du livre Sélection

6 / 7

Éditions ALTO

Couleur chair

de Bianca Joubert

(ALTO, 25,95$)

L’arbre généalogique d’Adriana est en fait une véritable forêt. Il y a sa grand-mère, surnommée «la sauvage». Il y a son grand-père, dit «el nouère». Autant d’aïeuls que de couleurs de peau, pour arriver à elle. La jeune femme, à un tournant de sa vie, sent qu’elle doit démêler les «branches» dont elle est issue. Pour ce troisième roman, Bianca Joubert mêle fiction, faits et fantaisie. Le résultat est éclairant. Et poignant.

Couleur chair, Bianca Joubert, éditions ALTO