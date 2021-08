L’escadron suicide: (sou)rire du début à la fin

3 / 3

Warner

Libérer de nouveaux fous furieux

La petite troupe formée… à la vie à la mort (aucun personnage n’est à l’abri d’être trucidé, faut être prévenu) compte en effet quelques exemples tout neufs d’instabilité et de folie. Pour les incarner, un grand acteur (Idris Elba en Bloodsport), un athlète recyclé en acteur (John Sena en Peacemaker), la voix d’un acteur pour toujours associée à un certain boxeur (Sylvester Stallone en King Shark), et plusieurs autres.

À partir de là, sur l’écran, on ouvre le feu, on serre les poings, on court vite et on réfléchit… heu, un peu moins vite. Dans la salle, on s’esclaffe devant cette bande dessinée qui prend vie. Et qu’on regarde jusqu’à la fin du générique, pour la maintenant traditionnelle scène supplémentaire.

À l’arrivée, l’aventure se termine bien pour plusieurs de ces vilains (en tout cas, pour le moment)… et pour James Gunn: il a finalement réintégré les rangs de Marvel/Disney et il signera finalement Guardians of the Galaxy Vol. 3.

