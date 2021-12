Le travail des réalisatrices enfin reconnu

Signe des temps, les femmes, pourtant derrière la caméra depuis un moment, voient leur travail en tant que réalisatrices (enfin) reconnu et même primé. Voici donc quelques exemples de films que certaines cinéastes ont écrits et réalisés, et qui ont récemment pris l’affiche.

Films Searchlight

Nomadland de Chloé Zhao

Avec Frances McDormand, David Strathairn, Charlene Swankie, Bob Wells et Linda May. Sur Disney +.

Mettant en scène une brochette de non-professionnels autour de la fabuleuse Frances McDormand, ce long métrage ne ressemblait à rien de ce qu’a produit le cinéma américain l’an dernier et a fort justement été récompensé de l’Oscar du Meilleur film, de la Meilleure réalisatrice et de la Meilleure actrice. En parlant de ça, on a retracé les Oscars du meilleur film, depuis la toute première cérémonie.

On y suit Fern qui, en 2011, après la fermeture de l’usine d’Empire où elle travaillait, prend ses cliques et ses claques, monte à bord de son motorisé et adopte une existence nomade. Sa nouvelle vie la mène à croiser et à développer des amitiés avec d’autres femmes et d’autres hommes qui vivent comme elle. Écrit par la cinéaste et Jessica Bruder, le film est extrêmement touchant et vibrant de vie vraie.