Éternels: Chloé Zhao insuffle de la diversité chez Marvel

Marvel Studios

Une histoire d’amour

L’une des trames narratives d’Eternels est une histoire d’amour. Une histoire d’amour compliquée, dont les protagonistes… enfin, deux des protagonistes (on l’a dit, ce n’est pas simple) sont Sersi et Ikaris. Interprétée par Gemma Chan, la première se fait anonyme en jouant les enseignantes à Londres. Un rôle qui lui sied: «Sersi est une superhéroïne, mais ses pouvoirs ne sont pas les plus remarquables. Elle n’est pas non plus la meilleure des combattantes. Mais elle a de l’empathie et une réelle affinité pour le genre humain et pour la Terre. Elle est un esprit libre et, même si elle est âgée de plusieurs milliers d’années, elle vit ici son passage à l’âge adulte.»

Face à elle, Ikaris, joué par Richard Madden – que l’on a découvert dans Le trône de fer (c’était lui, Robb Stark, le prince au destin tragique des Noces pourpres): «J’ai l’habitude de jouer les amoureux, d’interpréter des hommes motivés par l’amour et dont toutes les décisions sont justifiées par ce sentiment, admet-il. Mais avec Ikaris, c’est tout le contraire. Il essaie constamment d’étouffer cet amour parce que cela le freine dans sa mission. Il est donc en lutte perpétuelle entre son devoir et ses sentiments.» On l’a dit, une histoire d’amour compliquée…